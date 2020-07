Personería de Neiva garantiza transparencia en la entrega de los kit alimentarios

En medio del panorama de la pandemia por el COVID 19, desde muy temprano todos los días en las bodegas del sur de la ciudad de Neiva, ubicado en la Zona Industrial, llegan las personas beneficiadas de los estratos 1 y 2 a reclamar sus mercados, al ingresar confirman su identidad, antes realizan un riguroso protocolo bioseguridad y distanciamiento social.

“En realidad me siento orgullosa, es la primera vez que me regalan el alimento a la cual me ha tocado es pedirlo en la calle, pero estoy agradecida y a ustedes que son de buenos corazones, ustedes saben la necesidad de las comunidades” aseguró beneficiará Luz bella Rosero Gómez.

Los habitantes que llegan a la calle 26 sur # 7-48 bodegas del sur de Neiva. Presentan gran cantidad de necesidades debido a la falta de su comida diaria en sus familias. Confirman que no han podido volver a trabajar debido a que deben cuidar su salud y la de sus hijos en medio de la pandemia.

Dialogamos con un integrante de una familia, en el momento de la entrega de los kits alimentarios y nos confirmó que hace muchos años venden pescado y viven del comercio, pero hoy en día no tienen para el sustento diario y las tres comidas.

“Me siento bien recibiendo estas ayudas, porque con las irregularidades que ha habido mundialmente por el virus, hemos pasado muchas necesidades, no podemos trabajar y menos tener nuestra comida diaria, hoy es gratificante tener esta oportunidad” indicó el beneficiario Wilson Tole.

La Personería de Neiva continúo supervisando la segunda entrega de los mercados. Con presencia del funcionario delegado y el equipo de trabajo llegaron hasta la Zona Industrial y oficializaron el control y revisión de los kits alimentarios por medio de un acta.

“La Personería de Neiva llegó a realizar la supervisión de los kit alimentarios , verificando que existe unas listas que tiene la Alcaldía del Municipio y el Ministerio del Interior, los beneficiaros se acercan y presentan sus cedulas, después pasa a una segunda mesa que se le realiza la entrega y el último proceso toma fotográfica y evidencia de la misma, con un debido formulario y remitidas al Ministerio del Interior” confirmó Joaquín Camilo Sandino, Jefe de la Oficina para la Vigilancia Administrativa y Gestión Pública.

De esta forma tenían previsto entregar 2000 mercados, pero hasta la fecha solo 731 kit alimentarios han llegado a los beneficiaros, luego programarán nueva entrega por parte del Gobierno Nacional y Municipal.