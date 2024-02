Personería de Neiva, entregó informe del año 2023 ante el Concejo de Neiva

Dando cumplimiento a lo solicitado por la Corporación Concejo de Neiva y en cumplimiento a lo estipulado por la ley, el personero de la ciudad entregó informe correspondiente a la gestión realizada durante el 2023.

La sesión inició con la participación de algunos habitantes del barrio La Libertad, quienes argumentaron que los quieren desalojar por obras de canalización de la quebrada la toma, indicaron que el desalojo es injusto, ya que comparan la proximidad de sus casas al afluente con la del estadio Guillermo Plazas Alcid, que no está siendo afectado por estas obras.

El personero Wilson Díaz Sterling, en su intervención, señala que la decisión de desalojar proviene de un fallo judicial y que hasta el momento no ha sido posible llegar a acuerdos entre el municipio y los habitantes del barrio. Sin embargo, manifiesta que la personería estará atenta a las actuaciones tanto de la ciudadanía como del gobierno municipal en este caso.

Asimismo, entregó en resumen, las actividades realizadas durante el periodo 2023 y cómo se ejecutó el presupuesto asignado para este mismo periodo, frente a este informe presentado, el concejal Juan Carlos Parada indicó, «Un balance positivo en cuanto a resultados que presenta esta personería, pero que también no podemos dejar a un lado la falta que se le nota en la inoperatividad, en el ejercicio propio de las actuaciones administrativas de la administración central, muchas necesidades quedan al descubierto, muchas dificultades, muchas situaciones sobre todo de dificultad para sectores vulnerables de la ciudad, que pues, desafortunadamente, así exista una personería como tal facultada para escuchar, atender, accionar constitucionalmente lo que corresponde para el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, pues hay muchas familias que quedan también desprotegidas. Aquí la gran tarea y responsabilidad después de escuchar este informe y de atender todas las problemáticas sociales es seguir trabajando como corporación con las demás entidades de control como lo es la personería, la contraloría, la procuraduría en pro de una administración que atienda todas estas dificultades sociales que padece la ciudad de Neiva y sobre todo los sectores populares más necesitados».

Frente a la propuesta de reestructurar la Personería de Neiva, el cabildante indicó que, «creo que es una propuesta interesante en cuanto hay que darle las herramientas a ciertas dependencias propias de la personería, que van a ser muy fundamentales para que estas oficinas, estas direcciones o jefes de oficina serán fundamentales para atender sistemáticamente un trabajo articulado, pero que tengan cada una sus funciones y deberes en función de poder llegar de manera oportuna y eficiente a todas esas problemáticas que aquejan a la ciudadanía y acuden a la personería».

Por su parte, el concejal Luís Humberto Perdomo, «creo que en este nuevo periodo con el nuevo personero, quedan algunos retos pendientes, entre esos por ejemplo es apostarle a la agenda ambiental en el municipio de Neiva, la preservación de los ecosistemas estratégicos, por ejemplo; los humedales, se ha hablado que se ha conformado una mesa por los humedales y por los ecosistemas. La idea es que se pueda dar continuidad a esta mesas y adicional a eso, que se pueda caracterizar los humedales y reconocerlos en el marco de la creación y la aprobación del ordenamiento territorial, para que de esa manera podamos lograr su preservación, por otro lado, hablamos del observatorio de políticas públicas, esa es una de las necesidades que tenemos aquí en el municipio en términos administrativos y políticos, pues las políticas públicas generalmente no tienen dolientes, son sectoriales, muchas veces la presenta un concejal, el concejal no es reelegido, si las organizaciones que presentaron esa política pública no logran mantener en el tiempo, las políticas públicas inmediatamente quedan en el olvido…»