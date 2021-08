Parches juveniles continúa recorriendo comunas de Neiva

La estrategia que lidera la Secretaría de Juventud de la Alcaldía, y que ha llegado a cuatro comunas de Neiva, fomenta en los jóvenes arte, cultura y deporte.

La Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Neiva viene dirigiendo iniciativas en beneficio de los jóvenes neivanos, con la promoción de actividades en comunas y corregimientos, las cuales, tienen como propósito promover la participación a través de los ‘parches juveniles’ para el aprovechamiento del tiempo libre.

“Ha sido una estrategia muy positiva para los jóvenes porque desde allí hemos podido tener esa interlocución entre los jóvenes y la Administración Municipal. Ya hemos visitado el corregimiento de Fortalecillas y otras comunas donde hemos ido con diferentes actividades deportivas, culturales y temas de emprendimiento», explicó Sebastián Camacho, secretario de Juventud.

Según el Secretario, ‘Vamos de parches por Neiva’ es una estrategia que permite conocer de cerca las necesidades de los jóvenes de cada uno de los sectores que habitan y desde la Administración Municipal satisfacer lo que requiere esa población.

Parchando por Neiva



El primer encuentro se llevó a cabo en el polideportivo del barrio Cándido Leguízamo, en la comuna Uno.

El encuentro de la comuna Tres y Cuatro se realizó en el parque de la Música Jorge Villamil Cordovez y la comuna cinco en el barrio Villa Regina.

De igual manera, el Secretario recalcó que la iniciativa permite un acercamiento mayor con esta población con el fin de promover la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, para que se conviertan en ejes fundamentales para el desarrollo de la ciudad.

Las jornadas continuarán por todas las comunas de Neiva, con el objetivo de hacer partícipes a organizaciones juveniles de las diferentes actividades que desarrolla la Secretaría de Juventud.

Cronograma



Comuna Seis: 26 agosto

Comuna Siete: 2 de septiembre

Comuna Ocho: 9 de septiembre

Comuna Nueve: 16 de septiembre

Comuna Diez: 23 de septiembre

Reacciones



Dora Lilia Rodríguez, presidenta Asojuntas comuna Cuatro

“Felicito a la Administración Municipal por esta intensión que tienen de convocar a los jóvenes para saber qué quieren y no imponer programas que no asisten. Eso me parece bien interesante que se esté pensando en llegarle al joven para hacer lo que quieren, eso me parece maravilloso y los felicito”.

María Antonio Rojas, comuna Cuatro

“Me parece un proyecto muy bonito porque les da posibilidad a los jóvenes que hoy en día con la pandemia están luchando para salir adelante, para tener un buen futuro y ayudar a las familias y sentirse útiles. Hoy en día las familias se han desintegrado y ellos necesitan una orientación y sentirse que pueden ser alguien en la vida y que pueden tener un buen emprendimiento con la ayuda que están recibiendo en estos encuentros”.