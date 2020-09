Para el 2030, 23.6 millones de personas podrían fallecer a causa de una enfermedad cardiovascular

La OMS ha enfatizado en la importancia de la prevención y diagnóstico temprano de las enfermedades cardiovasculares para salvar la mayor cantidad de vidas.

Cuando el flujo sanguíneo se obstruye, el músculo cardíaco empieza a morir entre 30 y 60 minutos después.

Desde el año 2000 cada 29 de septiembre se celebra el “Día Mundial del Corazón” en más de 100 países. Según la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en la región. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que para el 2030, se estima que 23,6 millones de personas morirán como consecuencia de una enfermedad cardiovascular, sobre todo por patologías del corazón. Por esta razón, es importante recordar en esta fecha, que las enfermedades cardiovasculares al igual que el cáncer y la diabetes son enfermedades que pueden prevenirse y tratarse.

Si nos acercamos un poco a nuestro país, el patrón es similar. La encuesta nacional de calidad de vida del DANE registró que en el 2018 y 2019, las personas en Colombia fallecían más a causa de ataques al corazón que por cuenta de la violencia, convirtiendo estas enfermedades en la tercera causa de muerte en el país.

Como compañía integral de salud, para Siemens Healthineers es fundamental fomentar hábitos de vida saludable que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Este es uno de los primeros pasos para poder prevenir las enfermedades cardiovasculares, tener una alimentación saludable, no fumar ni consumir tabaco, ejercitarse, tener un sueño de buena calidad y realizarse exámenes médicos regularmente. Sin embargo, no es suficiente con adquirir hábitos saludables si no que es sumamente importante la prevención y diagnóstico temprano para salvar la mayor cantidad de vidas.

Siemens Healthineers cuenta con un portafolio integral de soluciones para el diagnóstico de las enfermedades cardíacas, que buscan revolucionar la prestación de servicios de salud para acompañar a los pacientes y médicos a lo largo de la enfermedad cardiovascular en tres etapas principales: diagnostico, terapia y seguimiento; ofreciendo al mercado de la salud diferentes tipos de pruebas que ayudan al diagnóstico Invitro de posibles patologías del corazón como, Troponina cardíaca, Péptido Natriurético Tipo B (BNP), Mioglobina, Proteína C reactiva y Creatina Quinasa, entre otras.

Otra de las soluciones es el ensayo ADVIA Centaur® TnI-Ultra® que proporciona a los médicos la confianza para descartar con precisión un infarto o ataque cardíaco. Este acontecimiento genera un riesgo alto para la vida si no se tratan a tiempo, pues cuando el flujo sanguíneo se obstruye, el músculo cardíaco empieza a morir entre 30 y 60 minutos después.

Y en imágenes diagnósticas, la aplicación cardiovascular TrueFusion, integra imágenes de ultrasonido y angiografía para guiar en el posicionamiento de los dispositivos cardíacos cuando se administra tratamiento para enfermedades cardíacas estructurales. Además de otros equipos de tomografía que brindan imágenes precisas, de alta definición del corazón.

Para Siemens Healthineers en el marco del “Día Mundial del Corazón” es importante dar un mensaje de concientización extendiendo la invitación a tomarse un tiempo, un tiempo para salir a correr, un tiempo para ir a controles médicos, un tiempo para una buena alimentación, un tiempo de salud, porque ¡Hoy es tiempo de cuidarse!