Padre de familia se despacha contra líderes estudiantiles de la Universidad Surcolombiana

Un padre de familia se despachó contra líderes estudiantiles, quienes también exigieron la renuncia de sus representantes ante el C.S.U.

Víctor Augusto Polanía Rodríguez, padre de familia de un líder estudiantil de Medicina de la Universidad Surcolombiana hizo un fuerte llamado a los estudiantes para que trabajen por las verdaderas necesidades del territorio y no por intereses de poder al interior del Alma Mater. “fuman marihuana y toman trago y aquí queda la universidad” afirmó el preocupado progenitor.

Durante un EN VIVO que realizaron algunos estudiantes del Consejo Superior Estudiantil, denominado CONSEJO ESTUDIANTIL AMPLIADO, se reunieron con el fin de discutir la agenda de trabajo en torno a la crisis por la cual atraviesa la Universidad Surcolombiana.

En esta jornada los estudiantes exigen el desmote de la terna y proponen una asamblea constituyente para reformar las normas internas de la Universidad.

Pero al final de la jornada, Víctor Augusto Polanía Rodríguez, un padre de familia muy molesto y quien se identificó como artesano del municipio de Neiva los increpa y manifiesta su inconformismo en relación con las acciones que adelantan los estudiantes frente a las verdaderas necesidades del territorio, que están fuera de las cuatro paredes de la Universidad.

El ciudadano critica fuertemente la manera en que los líderes estudiantiles hablan de democracia, pero no de la “verdadera universidad”, Polanía Rodríguez afirma categóricamente que “fuman marihuana y toman trago y aquí queda la universidad”.

Manifestó también que los jóvenes no deben avergonzarse de ser políticos y que además deben ejercer su posición ciudadana generando propuestas para el territorio y a que no sean “mamertos”, porque considera que la constituyente debe servir para reivindicar la función del ciudadano y no para hacer politiquería de partidos.

¿Qué dijo el ciudadano durante su intervención?

Durante su vehemente intervención realizó las siguientes críticas:

“Cuál es la verdadera función de la Universidad en el territorio y la función de ustedes como constituyentes primarios en el territorio”

“Aquí hay artesanos con problemas, hay campesinos con problemas, ustedes nos pueden ayudar a solucionar estos problemas”

“La universidad no es el profesor, es usted, ¿usted qué está haciendo por el territorio, acostados en la Universidad, En la plaza Jaime Garzón”

“Ustedes como estudiantes qué respuesta le dan a territorio… Ninguna, aquí hablan de democracia, hablan de Rector, pero no hablan del campesino, a ustedes no les importa el campesino, no les importa el artesano, no les importa el vendedor ambulante, a ustedes les importa es poder en la Universidad sacar un título para comprar un carro e irse a pasear”.

El padre de familia considera que los estudiantes deberían hablar del territorio y de las necesidades de todas las personas y no a discutir sobre democracia, porque, según él, la democracia no funciona y los invita a replantear la función de la Universidad en el territorio y no pensar en sus intereses, además se despacha diciéndoles que deben despertar como jóvenes que están sumisos en una sociedad de consumo.

Al final de la jornada, el estudiante moderador del Consejo Superior Estudiantil, manifiesta en las conclusiones que además de exigir la renuncia de la terna, también deben renunciar sus representantes ante el Consejo Superior Estudiantil, Humberto Perdomo y Camilo Forero, así como la representación de docentes y de graduados al CSU.