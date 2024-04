Ordenar el desorden en Neiva

Deseo aclarar desde un comienzo, que en esta columna no me interesa fungir de abogado del diablo y tampoco deseo ponderar una administración que apenas comienza y aún no muestra avance alguno, porque para todos es claro que luego del aquelarre administrativo de los cuatro años anteriores, el impacto negativo en las finanzas del municipio, el desdén por la ciudad, el deterioro generalizado de la infraestructura y otros detalles que menoscabaron la marcha de la localidad; sería muy pretencioso pensar que en tan solo tres meses y veinte días, ya se observaran resultados importantes. A Casagua le entregaron un rompecabezas totalmente revuelto y con algunas fichas escondidas; armarlo no será nada fácil.

Hay verdades que se expresan por sí solas sin hacer muchos aspavientos y por tanto no es necesario revelarlas como la gran cosa, por ejemplo el pésimo estado de la malla vial urbana y rural de la capital huilense y la compleja situación de orden público que se palpa en la ciudad, en donde salir a la calle es todo un riesgo, a pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional por controlar esos brotes permanentes de delincuencia callejera que afloran por un lado y por el otro (Actos de vandalismo y delincuencia común).

Preocupa demasiado la tensa relación existente entre el ejecutivo y el cabildo, dado que el Concejo Municipal, quiéralo o no el burgomaestre, funge como la junta directiva de la jurisdicción, y para que los proyectos, que hasta la fecha no se presentan en la Corporación por parte de la Administración, avancen, es necesario una relación armoniosa; sin que esto atenúe o vaya en contravía de la responsabilidad que les asiste a los honorables concejales de hacer control político y administrativo, permanentemente.

Hace mes y medio escribí una columna que titulé “Casagua lo está haciendo bien”, y en términos generales creo que así es, pero no puedo yo asegurar hoy, y tampoco lo afirmé en esa oportunidad, que a Neiva le vaya a ir bien, porque no cuento con esa capacidad profética para expresarlo y mucho menos poseo poderes mágicos para adivinarlo. Para que ese objetivo se cumpla es necesario un gran esfuerzo por parte del alcalde y de todo su equipo, no basta con una sobre exposición mediática, hay que trabajar muy duro para sacar adelante la localidad.

Estamos muy atentos, a la expectativa y con deseos de conocer el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva, que será la carta de navegación del actual gobierno; ya los plazos se están agotando y según lo expresa la Dirección Nacional de Planeación, en su página web, el 31 de mayo es la fecha límite para que el Concejo apruebe dicho documento.

Ojalá este plan estratégico municipal sea construido con toda la responsabilidad y la visión necesaria, para que la capital del río Magdalena, de una vez por todas, encuentre el rumbo. Recordemos que el PDM debe estar alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual soporta su accionar en cinco pilares que ya todos conocemos: el ordenamiento territorial alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano en alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática; y convergencia regional.

Seguiremos atentos para ver qué pasa con nuestra ciudad y le diremos blanco a lo blanco y negro a lo negro, sin ambages.

