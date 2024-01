Nuevos estudiantes de la USCO se alistan para la inducción

Las jornadas iniciarán el próximo 22 de enero en la sede Neiva, con la participación de más de 1.200 alumnos que ingresan al periodo 2024-1.

La Universidad Surcolombiana les dará la bienvenida a sus nuevos estudiantes el próximo lunes con una inducción de asistencia obligatoria, que se desarrollará por Facultades, con el objetivo de que estos conozcan acerca de los procesos administrativos y los servicios que ofrece la institución de educación superior.

Las jornadas estarán a cargo de Bienestar Universitario, dependencia que ha diseñado una agenda, que incluye la entrega de información relevante a los surcolombianos que inician su formación académica, un recorrido por las instalaciones del campus y actividades deportivas.



“El día lunes 22 de enero, vamos a iniciar con las jornadas de inducción para los estudiantes de primer semestre en actividades que irán hasta el 2 de febrero; para la universidad es una fiesta poder recibirlos y en una serie de actividades irles contando cuáles son todos los procesos de carácter administrativo en los cuales deben verse inmersos” indicó Edgar Cometa, jefe de Bienestar Universitario.

La primera parte de la inducción, tendrá lugar en el auditorio Olga Tony Vidales, ubicado en la sede central de la USCO a partir de las 8 de la mañana.

Adicionalmente, “durante estos días y la semana siguiente, estaremos liderando algunos talleres que es importante que nuestros futuros estudiantes conozcan, que tienen que ver con las artes, la cultura, el manejo de las finanzas, entre otros procesos” agregó el Director Administrativo del área de Bienestar Universitario.

Inducción lunes 22 de enero

Facultad de Educación 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Facultad de Salud 10:00 a.m. – 12:00 m.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 10:00 a.m. – 12:00 m.

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 10:00 a.m. – 12:00 m.

Facultad de Ingeniería 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Facultad de Economía 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Es importante señalar, que el ingreso para las jornadas de inducción se realizará por la puerta principal, ubicada sobre la Carrera 1 y que estarán habilitados los parqueaderos de la sede, para quienes asistan en sus respectivos vehículos.