No podemos tener un Ejército de pobrezas sino un Ejército con dignidad: Presidente Gustavo Petro

En la ceremonia de ascensos a subtenientes del Ejército, el mandatario aseguró que el Gobierno y el Congreso lograron ponerse de acuerdo para que se aprobara, en último debate, el proyecto de ley que reconoce hasta un salario mínimo a los soldados y policías que prestan su servicio militar obligatorio.

“No podrá haber un Ejército de libertad si no ayuda a resolver las necesidades de sí mismo y de su sociedad”, dijo.

“No es posible que mientras las mafias llenan de mercenarios sus tropas, sus fuerzas, sus ganas de matar, no tengamos una Fuerza Pública que tenga un salario de dignidad, que tenga un bienestar social. No podemos tener un Ejército de pobrezas mientras estamos luchando contra los lujos y la codicia de quienes se llenan los bolsillos y el alma negra de las economías ilícitas, queremos un Ejército con dignidad”.

Así lo aseguró el presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de ascenso subtenientes del Ejército Nacional, en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba.

El mandatario hizo alusión a la aprobación en el Congreso, en último debate, del proyecto de ley que incrementa la bonificación hasta un salario mínimo mensual legal vigente para hombres y mujeres que decidan prestar el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.

“Ayer en el Senado de la República, y siguiendo instrucciones del gobierno en lo que acontece en esas diversidades de fuerzas políticas, pudimos ponernos de acuerdo casi entre todos y todas, a pesar de las diferencias, en un aspecto: que el soldado, que el miembro del Ejército, hombre o mujer, de la Policía, de la Armada, de la Fuerza Aérea puedan tener un reconocimiento de parte de la sociedad, no solo simbólico, no solo medallas, no solo discursos, sino contante y sonante, que pueda vivir con dignidad, no por la codicia, sino por la dignidad”, dijo el jefe de Estado.

En su intervención, aseguró que lo que busca es que cada miembro de la Fuerza Pública “pueda vivir en dignidad en sus casas, en sus lugares, allá en cualquier lugar de Colombia o aquí en la misma Bogotá, y que ustedes mismos puedan tener esa misma dignidad desde el punto de vista económico, que puedan llenar necesidades, que puedan tener un mejor bienestar, porque entonces se entenderá más a cabalidad qué significa defender la nación colombiana”.

El presidente Petro reiteró que no se pueden defender las desigualdades sino los derechos y las libertades, porque consideró que “no podrá haber un Ejército de libertad si no ayuda a resolver las necesidades de sí mismo y de su sociedad”.

“Una sociedad de necesidades no llega a la libertad, no cumple con los derechos, no los garantiza, no construye una democracia”, dijo.

Insistió en que todos los sectores deben tener un esfuerzo común para lograr una sociedad del bienestar y que “la desigualdad sea simplemente un mal recuerdo del pasado y, por tanto, la violencia, la muerte”.

“Que el presente sea de bienestar y de paz, y en ustedes mismos, en sus propias vidas, en la vida real del soldado cotidiano, en su comida, en lo que recibe, en lo que reciben sus familias de la sociedad y del Estado, tiene que representarse ese deseo, el deseo de que el bienestar nos traiga libertad, derechos y democracia”, concluyó.