“No podemos pagar la matrícula de estudiantes de otras regiones, con plata de los neivanos”: Alcaldía de Neiva

La Administración Municipal aclaró a la opinión pública por qué no se hará convenio directo con la Universidad Surcolombiana y sí con el ICETEX. Señaló que las directivas de la USCO mienten.

Una clara exposición jurídica y legal sobre los recursos destinados al subsidio de la matrícula de estudiantes, hizo la secretaria de Paz y Derechos Humanos, Esmith Duarte, quien oficia como alcaldesa encargada de Neiva, ante la presencia del mandatario en la capital de la República, haciendo gestión de proyectos ante el Gobierno Nacional. A través de una alocución, la funcionaria explicó cuál ha sido la posición de la Administración, por qué se hará el convenio con ICETEX y no con la USCO, y cómo se invertirán los recursos.

La funcionaria señaló en primer lugar que aunque se está de acuerdo con la lucha por una educación superior gratuita y se ha estado de puertas abiertas al diálogo en las solicitudes y demandas de los estudiantes, la crisis de la educación superior no es responsabilidad de la Administración Municipal. “La crisis de las 33 universidades públicas del país, no puede trasladarse a los presupuestos de las entidades territoriales, como hoy lo pretenden imponer las directivas de la actual administración de la universidad surcolombiana. Crisis que se calcula en 500 mil millones de pesos, los cuales deben hacerse visible es en el Presupuesto General de la Nación, y no en el Presupuesto del Municipio de Neiva”, señaló la funcionaria.

Manipulación

Agregó también que las directivas de la Universidad Surcolombiana, que van de salida ante el cambio nuevamente de Rector en encargo, le están mintiendo a la opinión pública y a los estudiantes que protestan. “Hoy demostrar con evidencias que nuestro gobierno cumplió con la palabra empeñada. Nosotros tenemos que insistir en la necesidad de no mentirle a la gente, razón por la cual, los actos de protesta de un pequeñísimo grupo de estudiantes y el afán de las directivas de ejercer presión y de tratar de imponer por las vías de hecho la transferencias de recursos por encima de la ley, de echar culpas al gobierno municipal de la profunda crisis que vive el Alma Mater de la región, nos despierta sospecha”, agregó.

Pago de matrícula no es obligación de la Alcaldía

Dijo que no existe una norma, decreto y/o la ley vigente que obligue al Municipio de Neiva a costear los costos de la Matrícula Cero de una Universidad del orden Nacional, como se pretende señalar desde la presión que están ejerciendo. Aún así, de recursos propios, la Alcaldía se comprometió y así lo ha cumplido, a disponer de 2.700 millones de pesos para este situación, entendiendo que la pandemia ha generado una crisis social y económica que ha afectado a las familias neivanas.

Aclaró también que nunca se ha hablado del pago total de la matrícula, sino de un subsidio y se planteó en 300.000 pesos por persona, que para un estudiante de estrato 1 o 2, podría representar un 70% del valor total.

Recursos de Neiva para los de Neiva

Añadió que tampoco puede la Alcaldía de Neiva, pagar con recursos propios provenientes de los impuestos de los neivanos, la matrícula de estudiantes de otros municipios o departamentos, pues la ley no se lo permite. “Nosotros siempre hemos hablado del subsidio de 300 mil pesos por estudiantes de FAMILIAS QUE HABITAN NEIVA, no podemos financiar con los recursos provenientes de los IMPUESTOS DE LA CIUDADANÍA NEIVANA, estudiantes de otros municipios y/o departamentos.

Que nos demuestren legalmente que esto lo podemos hacer, que nos demuestren con un Acuerdo del Consejo Superior Universitario que el Municipio de Neiva puede financiar estudiantes de otros entes territoriales”, interrogó.

Convenio con ICETEX

Por esa razón, explicó, se hará el convenio para el desembolso de los 2.700 millones de pesos que ya están listos en un CDP, a través del ICETEX como se manifestó desde un comienzo y no con la USCO directamente como las directivas pretenden.

“No entendemos por qué el desconocimiento de la institucionalidad por parte de las directivas de la USCO, cuando se niegan a reconocer al ICETEX como la entidad del estado garante para financiar y promover la educación superior. Y mientan al decir a través de los medios de comunicación que el procedimiento es a través de un crédito mediado por un pagaré firmado por cada estudiante. Es totalmente falso, el reglamento y las especificidades del convenio MUNICIPIO – ICETEX corresponde a un SUBSIDIO de 300 mil pesos por estudiantes para coadyuvar en los costos de la matrícula del segundo semestre del año 2020, trámite que no tendrá ningún costo para el estudiante”, aclaró.

Añadió además que el convenio será cerrado y permitirá favorecer a los estudiantes que sean de Neiva que de acuerdo a la Universidad, son hoy 4.248, lo que significa que los recursos asignados podrían permitir aplicar el subsidio para dos o más semestres.

Explicó que el proceso ya está adelantado con una carta de intención que fue firmada por el señor Alcalde, y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, del cual se le entregó una copia al vicerrector de la Universidad Surcolombiana. “El siguiente paso es el convenio para que jurídica de ICETEX lo analice, luego habrá que llegar a un acuerdo con los estudiantes, crear un comité y reglamento y firmar. A partir de ahí se entrega una lista de los estudiantes a la entidad, que hará una convocatoria cerrada; solo resta que cada uno diligencie la solicitud y entregue los documentos”, explicó.

Dijo finalmente que a pesar de la crisis de la pandemia que ha generado dificultades económicas, el Municipio está haciendo grandes esfuerzos por atender estas necesidades, con miras a evitar la deserción.

“Nosotros como administración hemos venido cumpliendo con todos los procesos, por eso invitamos a los estudiantes a que nos acompañaran en una serie de mesas de dialogo, nos comprometimos y evidentemente estamos cumpliendo. Pero este, es sobre todo un esfuerzo de los neivanos, que contribuyen con el pago de impuestos, ya que se trata de recursos que podrían invertirse en saneamiento básico o servicios públicos, pero que se están destinando para poder subsidiar la matrÍcula”, explicó.