«No permitiremos más abusos de autoridad», dice el Alcalde de Neiva

El mandatario de los neivanos reaccionó a los videos que han circulado en las últimas horas, donde se ven a agentes de tránsito involucrados en peleas, y anunció que habrá sanciones.

En un enérgico y contundente mensaje, el Alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, señaló que no permitirá que funcionarios públicos como los agentes de tránsito, sigan siendo los protagonistas de bochornosos videos, donde aparecen peleando y golpeando a ciudadanos en la calle.

A través de sus redes sociales, el mandatario condenó estos hechos y dijo que estos funcionarios no representan al Gobierno Municipal. «No permitiremos más abusos de autoridad. Estas imágenes definitivamente no nos representan como Gobierno. Hemos velado porque haya un trato digno hacia los ciudadanos y no vamos a permitir que sigan presentando situaciones como las que hemos visto en los últimos días», señaló.

Investigaciones

El Alcalde señaló que desde el 17 de noviembre cuando se levantaron los términos procesales, se procedió a dar apertura formal a hechos que venían en curso de investigación, para cumplir con su debido proceso. En ese sentido señaló que desde la Oficina de Control Interno Disciplinario, se velará para que este y otros hechos se esclarezcan, pero además sean fallados en derecho y de forma ejemplarizante.

«Ya la Oficina de Control Interno Disciplinario abrió investigación en ambos casos, uno ocurrido el pasado sábado y el otro en junio.

Este año se han aperturado 53 procesos contra agentes de tránsito, y hay otros 50 casos que están en etapa de investigación. Y en cada uno de ellos, actuaremos bajo el debido proceso, pero con toda la vehemencia necesaria para sancionar a quienes se exceden en sus funciones y vayan en contra vía de lo que les corresponde», indicó.

El mandatario finalmente señaló que velará para que en su Gobierno se cumpla y se respete con una de las premisas fundamentales de su administración: la dignificación del ser humano.