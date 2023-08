Niño es expulsado por llevar una insignia con la bandera de Gadsden

El niño de 12 años, fue expulsado de la clase, en Colorado Springs, por tener una insignia con la bandera de Gadsden en su mochila, porque la escuela argumenta que esta tiene “orígenes de esclavitud”, por lo que no puede tenerla cerca de otros niños.

El hecho ocurrió en The Vanguard School y se difundió un video en el que se ve a la madre del niño confundida con los argumentos que le estaban dando en la escuela. También se publicó un correo enviado por el director de la escuela en el que sostiene que el parche era «perjudicial para el ambiente del aula».

El director de la escuela, Jeff Yocum, argumentó que la bandera está asociada con ‘grupos de odio’, enlazando a un débil artículo que cita a un ‘erudito en diseño gráfico’ que afirmó que ‘algunos ahora pueden ver la bandera de Gadsden como un símbolo de intolerancia y odio o incluso racismo.

Pero la realidad es que la bandera no está relacionada con la esclavitud o el racismo. La bandera fue usada durante la Guerra de Independencia. Así lo confirmó la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos.

El caso es tan polémico, que incluso el gobernador de Colorado, Jared Polis, también se pronunció al respecto “La bandera de Gadsden es un símbolo orgulloso de la revolución estadounidense y una advertencia icónica a Gran Bretaña o cualquier gobierno para que no viole las libertades de los estadounidenses. Aparece en medallones y monedas de desafío estadounidenses populares hasta el día de hoy y Ben Franklin también lo adoptó para simbolizar la unión de las 13 colonias”, comentó el gobernador a través de X (Twitter).

The Gadsden flag is a proud symbol of the American revolution and a iconic warning to Britain or any government not to violate the liberties of Americans. It appears on popular American medallions and challenge coins through today and Ben Franklin also adopted it to symbolize the… pic.twitter.com/sroNXnlJsf

— Jared Polis (@jaredpolis) August 29, 2023