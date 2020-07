Ni ley seca ni desfile del 20 de julio, este fin de semana en Neiva

El tradicional desfile conmemorativo del Día de la Independencia no se realizará este año por motivos de la pandemia. Tampoco habrá Ley Seca este fin de semana.

Neiva no tendrá este fin de semana Ley Seca. Así lo anunció el secretario de Gobierno de Neiva, Faiver Hoyos Hernández, quien advirtió que la medida no implica que se permita la violación al toque de queda ni el confinamiento total el día domingo.

“No hay Ley Seca pero el llamado es que atendamos la cuarentena, el toque de queda y las medidas van a ser drásticas para quien no lo haga”, advirtió. Y es que desde este viernes en la noche, empezarán a realizarse en Neiva fuertes operativos con presencia de Policía, Ejército, ICBF, Personería, Dirección de Seguridad y Convivencia y Secretaría de Gobierno, en toda la ciudad, para garantizar que no haya consumo de licor en espacios públicos, que no se viole el toque de queda y que se cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas.

Por esta razón, el Secretario anunció que quienes sean descubiertos violando las disposiciones, serán objeto de comparendos y drásticas sanciones. “Vamos a estar en la comuna 6, en la comuna 8, en la cinco y la 10, hay temas delicados con lo que tiene que ver con no respetar la cuarentana. De hecho las mismas cifras de la Policía, advierten que cerca de 16.000 neivanos no han respetado la cuarentena, y los comparendos van a seguir”, anunció y recordó que cada comparendo por violar la cuarentena cuesta 936.000 pesos.

Sin desfile

La ciudad tampoco tendrá el tradicional desfile del Día de la Independencia, debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 que impide la realización de eventos masivos. “En dialogo con la Policía Nacional y el Ejército establecimos que no va a haber desfile militar. Va a haber una eucaristía, y una ofrenda floral en la Policía y otra en el Parque Santander, y de esta forma se va a conmemorar esta fecha especial, todo orientado desde el nivel nacional”, explicó el Secretario de Gobierno.

Control en las entradas de la ciudad

Junto a estas medidas, en trabajo articulado de las secretarías de Gobierno y Salud, junto al Ejército y Policía, la ciudad tendrá control de ingreso de personas, para verificar que cuenten con los permisos de movilidad, pero además, que no lleguen a Neiva, personas sintomáticas respiratorias que puedan ser potenciales contagiados de COVID-19 y que contagien a más personas. Estos operativos serán permanentes desde este viernes y durante las próximas semanas.