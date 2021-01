Neiva tendrá 48 horas de confinamiento total y ley seca

La medida regirá entre la madrugada del domingo y el martes 12 de enero. Se mantendrá toque de queda para menores y prohibición de circulación de motos en las noches.

Nuevas medidas para enfrentar el aumento de casos de COVID-19 en la ciudad de Neiva, anunció este miércoles el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón.

El mandatario en su tradicional alocución, determinó las medidas que regirán para este fin de semana, puente festivo de Reyes.

Una de las medidas que se adoptarán, tiene que ver con el confinamiento total que regirá en toda la ciudad, entre las 5:00 A.M. del domingo 10 de enero y hasta las 5:00 A.M. del martes 12 de enero. Durante esos días, los ciudadanos no podrán salir de sus casas, salvo quienes tendrán excepciones como domiciliarios, personal de salud, personal de organismos de seguridad, de emergencia, entre otros.

De igual forma regirá la Ley Seca en el municipio, entre las 6:00 A.M. del domingo y las 6:00 A.M. del martes próximo.

“Estas medidas obedecen al alto número de casos que se vienen presentando diariamente en el municipio, así como a la ocupación en Unidades de Cuidado Intensivo, datos que seguiremos analizando diariamente y quiero ser claro en esto, si la situación se agudiza, tomaremos medidas mucho más drásticas, inclusive, podríamos volver al Pico y Cédula”, advirtió.

Y es que de acuerdo al mandatario, aunque la ciudad ha sido estricta en la implementación de medidas y protocolos de bioseguridad, y se hicieron esfuerzos enormes por no afectar la economía en diciembre, para mantener la curva de crecimiento económico, muchas personas bajaron la guardia ante el comportamiento y la responsabilidad frente al COVID-19.

“Brindamos la confianza para que los neivanos regresaran a las actividades diarias y tenemos que decir, que hoy sentimos que esa confianza ha sido defraudada, porque hemos sido testigos de cómo muchos optaron por relajar su comportamiento, ayudando a la propagación del virus. (…) Lamentablemente la indisciplina social se convirtió en el actuar de todos los días y pronto empezaremos a ver las consecuencias”, agregó.

Otras medidas

Así mismo anunció que se prolongarán las medidas ya vigentes desde hace unos meses, y que han sido claves, para evitar el aumento en la ocupación de camas UCI, como el control a menores y a la circulación de motocicletas en horas de la noche.

“Teniendo en cuenta este panorama, hemos determinado continuar con medidas que ya teníamos, como el toque de queda para menores de edad, todos los días a partir de las 8 de la noche y la no circulación de motocicletas desde las 10 de la noche, hasta las cinco de la mañana del día siguiente”, anunció.

El Alcalde manifestó también que continuará la acción de la patrulla Anticovid, con la misma vehemencia y control que ha venido realizando, para atacar la indisciplina social y controlar el aforo en el comercio y el uso adecuado de tapabocas, así como el lavado de manos.

“Neivanos, una vez más, el llamado es a que nos cuidemos. Con el uso del tapabocas, el lavado de manos frecuente, y evitando participar de actividades con alto número de personas. Entendemos que el inicio de año es generalmente temporada de vacaciones, donde las personas se reúnen con sus familias, pero esta vez NO encontrarnos con ellos, puede marcar la diferencia entre salvar o no sus vidas”, precisó.