Neiva podría volver al confinamiento, advierte alcalde Gorky Muñoz

El mandatario señaló que de continuar la indisciplina social, reversará el aislamiento selectivo y regresaría al pico y cédula, toque de queda y confinamiento los fines de semana.

La irresponsabilidad de la ciudadanía y de algunos empresarios que no están acatando las medidas de bioseguridad, podrían generar que Neiva retome las restricciones levantadas el pasado mes de septiembre. Así lo anunció el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, a través de un pronunciamiento por las redes sociales, en el que advirtió que podría retomar medidas como el toque de queda, pico y cédula y confinamiento los fines de semana, si la indisciplina social continúa en la ciudad, en eventos masivos, o en algunos establecimientos.

“Por eso, analizaremos día a día la evolución de casos y el comportamiento ciudadano, y si evidenciamos que la indisciplina social y la falta de control en establecimientos persiste, vamos a reversar las medidas que levantamos el mes pasado, como el toque de queda, el confinamiento los fines de semana, el pico y cédula, y demás restricciones que nos permitan hacerle frente a esta situación”, sentenció el mandatario.

Aumento de indisciplina social

La molestia del mandatario radica en hechos sucedidos el fin de semana con el partido de la Selección Colombia, y con el parque de diversiones del sur de la ciudad, que generaron afluencia masiva de personas, sin las medidas de bioseguridad necesarias, y que coincidieron con el aumento disparado de casos positivos durante estos días. Tan sólo durante los últimos tres días, la ciudad registró cerca de 1.000 casos positivos, lo que generó la preocupación de las autoridades.

“Las cifras de contagiados de Covid-19, aumentan tanto como la irresponsabilidad ciudadana. Aunque estamos llegando al pico de la pandemia y sabíamos que iban a aumentar los casos, no es posible que este aumento de pacientes positivos esté directamente ligado con la falta de conciencia de muchos ciudadanos”, relató el mandatario.

Señaló que esta situación originada por la falta de conciencia de la ciudadanía, podría afectar “los esfuerzos por aumentar la capacidad de camas instaladas y de personal de atención”, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía, a mejorar estas conductas.

Sanciones

Señaló también el mandatario que empezará a aplicar sanciones y reforzará medidas para hacer cumplir las normas de bioseguridad en la ciudad.

“No podemos ni vamos a permitir que la nueva normalidad que decretamos, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional, nos dañe un trabajo de siete meses. No vamos a permitir tampoco que algunos empresarios sigan burlando las normas, violando la capacidad de aforo, poniendo en peligro la ciudadanía y no cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Vamos a redoblar esfuerzos para hacer cumplir las medidas que hemos establecido y realizar los cierres a los que haya lugar para que esta situación no se siga presentando”, advirtió.

Las sanciones, dijo el alcalde, no serán sólo para empresarios o establecimientos, sino también para la ciudadanía.

El Alcalde señaló finalmente que espera que el pico de la pandemia llegue durante las próximas tres semanas en la ciudad, cuando se estima, se llegue a los niveles más altos de contagios.