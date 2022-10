Neiva en jaque por parte de la delincuencia

Se volvió costumbre abrir las redes sociales y encontrar videos relacionados con robos a mano armada por parte de delincuentes que se movilizan en motocicleta, en ocasiones en grupos de dos, tres y hasta cuatro motos, quienes someten peligrosamente a sus víctimas despojándolas de sus pertenencias, para luego alejarse como perros por su casa sin que se vea una acción clara por parte de las autoridades en su contra.

Muchos habitantes de la capital huilense se encuentran atemorizados a raíz de este complicado fenómeno y por ello es fácil escuchar opiniones de gente de bien acerca de la situación que afronta esta ciudad.

No podemos negar que el escenario da para pensar que esta localidad anda manga por hombro y que se está convirtiendo en el atracadero ideal, porque no se ven noticias acerca del desmantelamiento de estas bandas que se han conformado y que delinquen descaradamente por todas partes, tampoco de capturas importantes y mucho menos de judicialización de estos bandidos.

El jueves 20 de octubre se conoció la noticia acerca del ataque perpetrado en contra del conocido galeno Francisco Cera Alcalá, luego que delincuentes lo atracaran y lo hirieran con una pistola, haciendo que el médico perdiera uno de sus ojos.

También el pasado martes, una ciudadana que se disponía a salir hacia su trabajo y estaba acompañada de su hijo, fue abordada violentamente por unos pistoleros, quienes luego de intimidarla con armas de fuego, la despojaron de todas sus pertenencias y hasta al joven estudiante que estaba con ella le arrebataron sus bienes.

Para conocer el número de casos que se vienen presentando en esta ciudad, ingresé a la página web de la alcaldía de Neiva para conocer el panorama delictivo en cuanto a hurto a personas y encontré que tan solo existe información hasta mayo de este año, lo que me permitió determinar que en la comuna uno, durante este mes, se registraron 121 robos, en la comuna dos 49, en la tres 37, en la cuatro 67, en la cinco 39, en la seis 83, en la siete 27, en la ocho 5, en la nueve 21 y en la diez 25, para un total de hurtos a personas asentados en este mes, de 474; no sabría a qué porcentaje corresponde este dato porque la gran mayoría de personas prefieren no denunciar.

No pude acceder a información acerca de lo sucedido en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, porque como señalo en el párrafo anterior, la página correspondiente al “Observatorio del Delito” se encuentra desactualizada.

Conociendo la situación y siendo conscientes de la libertad con que están obrando estos malhechores, resulta sumamente importante ser muy prudentes y precavidos a la hora de salir a la calle, máxime si se circula portando objetos de valor como joyas, celulares, computadores, tabletas electrónicas, y más aún si se sale a hacer transacciones bancarias con dinero en efectivo.

Señor alcalde, los neivanos estamos muy preocupados por la situación, por lo tanto, esperamos acciones inmediatas por su parte como máximo comandante de policía, porque esto no puede seguir así, no es posible que la delincuencia tenga a la ciudad en “JAQUE”.

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04