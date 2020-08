Neiva en alerta roja por aumento de incendios forestales

Un llamado urgente a la comunidad neivana para evitar se continúen originando esta clase de eventos que ya han afectado más de 85 hectáreas de vegetación en lo corrido de este año, hizo la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio.

El Jefe de la Oficina del Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera, reportó que según el IDEAM, el municipio de Neiva se encuentra en alerta roja ante la ocurrencia permanente de incendios forestales de la cobertura vegetal.

Indicó que en lo que va del año 2020, se han registrado 120 incendios de esta naturaleza, como también de basureros, afectando más de 85 hectáreas de vegetación en las zonas norte, sur y oriente del municipio de Neiva.

De acuerdo con el Director, debido a la segunda temporada seca del año en el país, la cual inició a mediados de junio y que se extenderá hasta finales de septiembre, en Neiva se presenta el descenso de las lluvias y el incremento en los niveles de la temperatura, sumado a la alta velocidad del viento, lo que favorecen el aumento de incendios de la cobertura vegetal.

No obstante, el funcionario mostró su preocupación, ya que el 100% de estos eventos han sido de origen antropogénico, es decir provocados por acciones humanas. Por eso, hizo un importante llamado a la comunidad neivana a entre todos evitar los incendios de cobertura vegetal.

“La gente es muy dada a lanzar colillas de cigarrillos, fósforos, basuras u otro material combustible desde las carreteras a las zonas verdes, lo que sumado a las altas temperaturas genera cualquier situación de incendio. Por otro lado la comunidad del sector rural tiene como mal procedimiento agrícola hacer rocerías con quemas, las cuales se desbordan por los fuertes vientos y afecta enormemente el ecosistema. El llamado es a que seamos conscientes, a que seamos proactivos, a no hacer quemas, y no prenderle fuego a las basuras que recolectamos en las casa”, manifestó el Director de la Oficina de Gestión del Riesgo.

Reacción inmediata del Cuerpo de Bomberos

Así mismo, el Sargento William Andrés Bernal del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, confirmó que se cuenta actualmente con 30 unidades disponibles divididas en tres turnos, para dar atención inmediata a las emergencias por incendios las 24 horas del día, todos los días del año.

“La efectividad de la atención y respuesta a una emergencia depende del reporte oportuno de la comunidad. No importa el tamaño del fuego, repórtenlo siempre a la línea de emergencia 119, estamos disponibles en todo momento”, mencionó.

El Sargento Bernal recordó a la ciudadanía que toda clase de quema está prohibida según el Código Nacional de Policía Ley 1801 de 2016, y que su desacato puede acarrear sanciones económicas de hasta 30 salarios mínimos legales.

Recomendaciones a la comunidad en general para evitar la ocurrencia de incendios forestales:

-No arrojar a zonas de vegetación colillas mal apagadas o residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar.

-No almacene ni queme basura.

-No realice quemas para trabajo agrícola en ninguna zona.

-Denuncie a las personas que se encuentran manipulando o prendiendo fuego.

-Elimine ramas, hojas, pasto seco y basura que se encuentre a menos de 3 metros de distancia de su vivienda o condominio. A esto se le denomina zona defendible.

– Mantener pastos y arbustos de lotes y alrededores a una altura no mayor de 10 centímetros.