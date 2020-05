Neiva con sólo 1% de ocupación de camas con pacientes con Covid-19

La Secretaria de Salud de Neiva, explicó que el municipio hoy presenta ocupación hospitalaria pero no por pacientes con COVID-19.

En Neiva sólo existe un paciente con COVID-19, para las 163 camas que han sido dispuestas para atender la emergencia. Así lo dio a conocer la Secretaria de Salud de Neiva, Lina María Rivas Dussán, quien entregó el positivo balance que en materia de ocupación de camas existe hoy en la ciudad.

Y es que aunque algunos sectores señalan que el Municipio no está preparado para afrontar con capacidad instalada la emergencia, la Secretaria explicó que a la fecha ya hay 163 camas dispuestas para este fin, de las 762 con las que hoy cuenta la ciudad. Pero además, este número podría aumentar, porque del total habilitado, la ESE Carmen Emilia Ospina tiene a disposición 42 camas, pero este número podría elevarse a 67 o incluso 90, si la demanda así lo exige.

Así mismo la Secretaría de Salud explicó que un porcentaje de estas camas, han tenido que ser ocupadas, por pacientes con enfermedades respiratorias, pero que no son enfermos de COVID-19. En la actualidad, hay 52 pacientes de Infecciones Respiratorias Agudas, IRA, en toda la ciudad, ocupando así, un 32% de la capacidad total de la ciudad.

“Sabíamos que tendríamos EPS que no iban a ser tan juiciosas en la atención domiciliaria, porque no nos han hecho atención domiciliaria al 100%, y que íbamos a tener pacientes complicados en el nivel hospitalario no precisamente por COVID-19. Hoy la ocupación hospitalaria del municipio no obedece en su mayoría a COVID-19, que es una porción mínima de la capacidad instalada, a hoy la ocupación se ha dado en personas que tienen problemas coronarios, neurológicos y con el sistema digestivo, porque no hemos tenido una atención a los adultos mayores como población crónica, debida a la concurrencia de la atención médica y falencias en el suministro de los medicamentos”, aclaró Rivas Dussán.

Agregó que hoy por hoy, no hay un sólo paciente de Neiva con COVID-19, en toda la red hospitalaria, en la UCI, lo cual es una noticia positiva y alentadora, pues el 95% de los casos de pacientes activos con el virus, se recuperan satisfactoriamente en casa.

Llamado a las EPS

La funcionaria agregó que es fundamental que las EPS estén comprometidas con la salud de los neivanos, garantizando la atención domiciliaria, ya que a la fecha no se ha habilitado la atención hospitalaria, está funcionando urgencias y atención a enfermedades de alto costo.

“La exigencia es para el sistema general de seguridad social en salud, y que cada uno dentro de nuestros componentes, cumplamos con lo que nos toca, nosotros sabemos que como municipio tenemos una población pobre no asegurada y tenemos que concurrir en la atención de ella. El municipio cuenta con cuatro EPS subsidiadas y seis EPS contributivas, y estas EPS deben tener la contingencia de que a través de su red prestadora, realicen todo lo que tiene que ver con atención domiciliaria, ya que no se ha habilitado la atención hospitalaria, solo está funcionando urgencias y lo que tiene que ver con enfermedades de alto costo”, finiquitó Lina María Rivas Dussán, Secretaria de Salud.

Cumplimiento de protocolos

Lina María Rivas Dussán, hizo también un llamado para que las empresas cumplan con todos los protocolos de bioseguridad, con el fin de evitar contagios y propagaciones del COVID-19.

“Es importante que la comunidad tenga conocimiento que cuando nos envían a la Secretaría de Salud los protocolos de bioseguridad, nosotros lo recibimos, pero no podemos evaluar y luego revisar que se esté cumpliendo, nosotros no podemos ser juez y parte, entonces es fundamental que lo hagan con personas que conocen el proceso para que cuando nuestros funcionarios lleguen a hacerles la evaluación del cumplimiento, los estén haciendo al 100%, y no tengamos inconvenientes, porque la directriz del Alcalde en ningún momento es cerrar establecimientos, el proceso se da entorno al acompañamiento, orientación y guía de lo que tengamos que asistir con el conocimiento”, resaltó la Secretaria de Salud.