Mujeres embarazadas: lo que se debe tener en cuenta para la vacunación contra Covid-19

Cada día se acerca más la llegada de biológicos de Pfizer para la inmunización contra Covid-19 de mujeres en embarazo.

De hecho, el Ministerio de Salud anunció que los próximos 23, 24 y 25 de julio, se realizarán jornadas para vacunar este grupo poblacional.

En este sentido, las mujeres gestantes deberán estar pendientes de su agendamiento y llegar 15 minutos antes al lugar de su cita junto con la cédula y el consentimiento informado diligenciado previamente.

De acuerdo con lo anterior, la doctora Nancy Yomayusa, Especialista en Medicina Interna, Nefrología y Trasplante Renal y parte del Instituto Global de Excelencia Clínica de Keralty, y el doctor Mauricio Herrera, especialista en Ginecología, Obstetricia y Medicina Materno Fetal y Jefe Nacional del Departamento de Medicina Materno Fetal-Obstetricia de Clínica Colsanitas, responden 10 preguntas acerca de lo que las mujeres en gestación deben conocer y tener en cuenta para este proceso.

¿Las mujeres en embarazo tienen mayor riesgo de enfermar por COVID-19?

Las mujeres embarazadas y aquellas que han estado recientemente embarazadas tienen el mismo riesgo de infectarse por SARS CoV-2 en comparación con mujeres no embarazadas. Sin embargo, tienen un aumento en la posibilidad de presentar una enfermedad grave que requiera hospitalización e, incluso, manejo en las unidades de cuidado intensivo con riesgo de complicaciones y muerte.

Además, la evidencia ha mostrado que en las mujeres embarazadas que han padecido la COVID-19, existe un mayor riesgo de parto prematuro, falla en el funcionamiento de la placenta y otras situaciones que pueden complicar el embarazo. Existen condiciones médicas adicionales al embarazo que pueden generar mayor riesgo de severidad en la infección, como diabetes, enfermedades del sistema inmune, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, asma, sobrepeso y obesidad.

¿Son seguras las vacunas contra el SARS CoV-2 durante el embarazo?

Aunque las mujeres embarazadas no fueron incluidas en los estudios iniciales de las vacunas contra Covid, ya existen datos registrados de más de 130.000 mujeres gestantes vacunadas principalmente con vacunas de ARNm, como Pfizer-BioNTech y Moderna, sin que se documenten problemas de seguridad o eventos secundarios mayores. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, una prestigiosa revista médica, mostro que en las vacunas basadas en ARNm, las proporciones calculadas de eventos adversos asociados con el embarazo en personas vacunadas, fueron similares a las informadas en estudios realizados en poblaciones de embarazadas antes de la pandemia de Covid-19.

Las vacunas COVID-19 no contienen ingredientes conocidos dañinos para las mujeres embarazadas o para un bebé en desarrollo. Además, los investigadores de los estudios iniciales están recopilando y analizando la evolución de las personas que recibieron la vacuna y quedaron embarazadas. En este momento es necesario fortalecer los estudios clínicos que analizan que tanto funcionan en las mujeres embarazadas, sus efectos y la seguridad.

¿En Colombia se autorizó alguna Vacuna en el embarazo?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), luego de analizar la evidencia disponible, considero que, si bien todavía los datos son limitados, se puede considerar la administración de la vacuna covid-19 de Pfizer-BioNTech en mujeres gestantes desde la semana doce (12) de embarazo o durante los 40 días postparto.

¿La vacuna Pfizer puede causar enfermedad y afectar el material genético de las mujeres en embarazo o sus bebes?

La vacuna de Pfizer-BioNTech se basa en material genético o ARNm, por tanto, no contienen el virus vivo que causa COVID-19 y no pueden producir la enfermedad en la madre o en el feto. Asimismo, es importante tener en cuenta que las vacunas de ARNm no interactúan con el ADN de una persona y por tanto no pueden alterar o cambiar el material genético porque el ARNm no ingresa al núcleo de la célula, que es donde se guarda el ADN.

¿La Vacuna de Pfizer puede causar efectos secundarios?

Todas las vacunas pueden causar efectos secundarios, la mayoría de ellos leves, pero no existe evidencia de que las mujeres embarazadas tengan mayor probabilidad de efectos secundarios diferentes a los de las personas no embarazadas después de la vacunación con vacunas de ARNm.

Es importante tener en cuenta que se pueden presentar los mismos efectos secundarios que en la población general sin que esto haya demostrado problemas para el embarazo. Si se presentan algunos síntomas deben ser consultados con su medico o sistema de salud para hacerles seguimiento. Asimismo, si existen antecedentes de reacción alérgica a cualquier otra vacuna o terapia inyectable (intramuscular, intravenosa o subcutánea), se debe comentar el caso con el médico tratante para aclarar dudas y orientar las recomendaciones.

6. ¿Cuáles son los beneficios de la vacunación durante el embarazo?

Se sabe que la vacunación es eficaz y segura para prevenir y disminuir la severidad de la infección por Covid-19. 5 de cada 10 mujeres que sufren de infección por SARS CoV2 durante el embarazo no presentan ningún síntoma, pero algunas pueden contraer una enfermedad potencialmente mortal a causa del COVID-19, especialmente si tienen problemas de salud o factores de riesgo.

Un estudio recientemente publicado con datos del Reino Unido, mostro que las mujeres embarazadas que dieron positivo para Covid-19 en el momento del parto, tenían tasas más altas de muerte fetal o parto prematuro. En este sentido, en el último trimestre las mujeres tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente con covid-19 e incluso tienen dos a tres veces más probabilidades de tener un parto prematuro, lo que puede afectar la salud a largo plazo de su bebé.

Entonces, podríamos decir que los beneficios son mayores que los riesgos, porque se reduce la enfermedad grave, se reduce potencialmente la transmisión a los miembros vulnerables de la familia y se reduce el riesgo de complicaciones e incluso la muerte fetal, así como la prematuridad para el bebé.

7. ¿En qué momento del embarazo se puede recibir la vacuna?

Es importante mencionar que las mujeres no necesitan una prueba de embarazo antes de la vacunación y aquellas que planean un embarazo no necesitan retrasar el embarazo después de la vacunación.

La vacuna debería funcionar en cualquier etapa del embarazo en la que se encuentre, existen datos de vacunación en todos los trimestres de la gestación, sin embargo, hasta tanto no se tengan más estudios y suficientes informes de seguridad en el primer trimestre, se recomienda que la vacunación se realice a partir de la semana 12 de gestación. Sin embargo, la vacunación puede realizarse antes de la semana 12 si la madre lo decide o si presenta una comorbilidad que aumente el riesgo de desarrollar una enfermedad severa, siempre que sea guiada por su médico.

En todas las circunstancias, la decisión de la vacunación en casos especiales o cuando existan muchas incertidumbres, debe contar con una evaluación integral centrada en las necesidades de las personas y el análisis conjunto con el médico tratante del balance riesgo beneficio.

8. ¿Se debe suspender la lactancia materna luego de la vacunación?

Los ensayos clínicos para las vacunas contra el Covid-19 no incluyeron a personas en periodo de lactancia. Sin embargo, de acuerdo con los datos disponibles respecto al mecanismo de acción, se considera que estas vacunas no representan un riesgo para las personas que amamantan o para los bebes.

Evidencia reciente ha demostrado que las personas que amamantan y han recibido vacunas de Covid-19 tienen anticuerpos en la leche materna, lo que podría tener beneficio para proteger a sus bebés, sin embargo, falta todavía más información para saber qué tanto y por cuánto tiempo protegen. Por lo tanto, las personas que amamantan pueden recibir una vacuna COVID-19

9. ¿Qué pasa con las personas a las que les gustaría tener un bebé?

Actualmente no hay evidencia que las vacunas COVID-19, generen problemas de fertilidad, es decir, problemas para quedar en embarazo, en mujeres u hombres. Por ello, las parejas pueden recibir la vacuna sin ningún problema. No se recomiendan las pruebas de embarazo de rutina antes de la vacuna Covid-19 y tampoco evitar el embarazo después de recibir la inmunización.

¿Qué tener en cuenta después de la vacunación?

Ninguna vacuna protege el 100% contra la enfermedad, así que aun con la inmunización, puede haber contagio, especialmente si no se cumplen las medidas de prevención y bioseguridad.

La pandemia continúa y el SARS CoV2 sigue circulando. Existe la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes más contagiosas que las anteriores, entonces, es importante recordar las siguientes recomendaciones: