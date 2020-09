Mujer en Miranda, Cauca, fue asesinada por miembro del Ejército

A través de redes sociales se denunció el presunto asesinato de una mujer por parte de un miembro del Ejército Nacional en Miranda, Cauca. A través de un video que se hizo viral, un hombre denunció que un soldado supuestamente le disparó en la cabeza a su mujer.

De acuerdo con la denuncia del hombre que grabó el video, un miembro del Ejército le disparó a la mujer en la cabeza. Al parecer, la situación inició cuando el hombre presuntamente hizo caso omiso a un retén del Ejército Nacional.

En el video se escuchan los gritos de angustia del hombre que le reclama a los militares. «Mire, no llevamos armas, no llevamos nada, me mataron a Juliana. Ese man le pegó un tiro en la cabeza, mire, mire, ayúdeme por favor, no tenemos nada. Dios mío, Dios mío, yo no hice nada», grita de manera angustiosa el hombre que graba.

Posteriormente el hombre graba otro video en el que asegura que el Ejército le mató a su esposa y necesita ayuda.

La mujer a la que un miembro del Ejército presuntamente le disparó fue identificada como Juliana Giraldo Diaz, de 38 años. El hecho habría ocurrido a un kilómetro del casco urbano de Miranda, Cauca.

Una mujer murió luego de recibir un disparó de un miembro del Ejército en Miranda, Cauca.

Con respecto a lo ocurrido el Ejército Nacional señaló que «según las primeras informaciones en las horas de la mañana de hoy, en el sector de Guatemala, municipio de Miranda, Cauca, cuando tropas del Batallón de Alta Montaña N.°8 José María Vezga, Unidad orgánica del Comando Operativo Apolo, adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza».

Así mismo, señaló que los entes judiciales procedieron a realizar los actos urgentes y que «la unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales, al tiempo que colocó a disposición el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento, con el propósito de apoyar en el desarrollo de la investigación».

¿Quién era Juliana Giraldo, la mujer asesinada en Miranda, Cauca?

La joven trabajaba criando pollos con su esposo y tenían como sueño montar su propio salón de belleza, luego de invertir sus ahorros.

La mujer, de 38 años de edad, pertenecía a la comunidad LGBTI y era reconocida en el mencionado municipio por sus ganas de salir adelante y por esquivar toda clase de críticas.

La muerte de Juliana se dio hacia las 9:00 de la mañana de este jueves, 24 de septiembre, cuando se movilizaba junto a su pareja y dos personas más en la vía que comunica a Miranda con Corinto.

