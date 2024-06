Mujer denuncia la pesadilla que vive por un procedimiento estético en Neiva

A través de redes sociales, la señora Mónica Motta Calderón, quien a inicios de mayo se realizó una cirugía estética en la ciudad de Neiva, con Juan Canencio – Cirujano Plástico, relató su desesperada situación, luego de que la mastopexia, como se llama el procedimiento, no ha tenido un final feliz y por el contrario, se le ha convertido una total pesadilla en las últimas semanas.

“Quería compartirles mi experiencia sobre una mastopexia en T invertida, con implantes, la cual me realicé en la ciudad de Neiva, Huila, por el cirujano Juan Pablo Canencio, el día 6 de mayo del 2024. Fui a la Clínica Alejandría, donde me operó”, así comienza su angustiante relato, que la llevó a tomar la decisión de publicar en su perfil de Facebook, las impactantes imágenes.

“Llevaba 4 días de operada, cuando empecé a notar que la herida del pezón derecho me empezó a oler feo y a ponerse más grande (inflamación), le comenté a la esteticista lo que me ocurría y también se lo hice saber al doctor, pero hicieron caso omiso y me dijeron que la herida estaba perfecta, que era normal; muchas veces la esteticista me decía cuando iba a los controles “está muy bonito el seno”, aun sabiendo que se me estaba mirando cada día peor, pero para ellos eso era normal”.

Luego añade: “Después de 20 días me asusté porque lo veía peor, entonces procedí a informarle una vez más al doctor sobre mis descontento al verme así, él se ofuscó, subió de tono la conversación y su respuesta ante mi preocupación fue “PUES NO SE MIRE EL SENO” y encima quería que me devolviera a mi pueblo a terminar mis terapias; salí llorando de la clínica donde nunca me brindaron un apoyo ante mi situación, estuve buscando ayuda y fue ahí donde me di cuenta que tengo una necrosis del pezón, el cual perdí en su totalidad, le hablé al doctor para que me respondiera por su negligencia, pero nunca me ha querido responder (1 de junio de 2024), al contrario ha sido grosero y evasivo, en mi seno izquierdo también me ocasionó daños y quiso arreglar su errores cogiéndome unos puntos horribles, los cuales solo van a ocasionarme cicatrices irreparables, hasta ahora lo único que ha hecho porque yo me acerqué a una clínica de heridas, para que me ayudaran y se lo comunique a él y entonces de una manera grosera terminó aceptando que estaban muy mal mis senos y entonces me iba a pagar unas curaciones en le clínica”.

También cuenta que la clínica donde se acercó, le hicieron “curaciones las cuales tienen un largo de 7.3cm y tendrían mejoría hasta dentro de 4 meses, quedando con cicatrices y deformidades en mis dos senos”.

Finalmente, la señora Mónica explica que “Le volví a pedir al doctor que me respondiera, pero hasta el momento me informan que está de viaje, esto está ocasionando en mí, problemas de salud, emocionales y de autoestima; yo sé que desde el momento en que decida publicar lo que estoy viviendo, habrán muchas personas que me critiquen, pero soy más fuerte que todo esto y doy gracias a Dios porque a pesar de todo estoy viva y solo quiero hacer justicia y que muchas mujeres no pasen por lo que hoy en día estoy viviendo y se haga justicia con este señor Juan Pablo Canencio”.

El doctor Juan Canencio, responde:

A través de un comunicado, el cirujano Juan Canencio, respondió este martes 4 de junio lo siguiente:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El doctor Juan Canencio, Cirujano Plástico, se permite informar a la opinión pública, que en los últimos días se han realizado publicaciones con relación a la atención brindada a la señora Mónica Motta Calderón y la cirugía que le fue practicada el pasado 6 de mayo de 2024, cirugía que presentó una complicación postoperatoria propia del procedimiento y que venía siendo manejada médicamente por Juan Canencio y su equipo.

Desafortunadamente, por razones que aún se desconoce y sin autorización médica alguna, la señora Motta Calderón, decidió iniciar esta serie de publicaciones en redes sociales, alejadas totalmente de la realidad fáctica y médica que se presenta, con el objeto, al parecer, de desprestigiar el buen nombre, profesionalismo y honra de Juan Canencio.

Debo aclarar que la atención médica de la señora Motta aún continúa, que el suscrito en su calidad de especialista, ha puesto todo lo médico y profesionalmente posible para manejar la complicación y dar la mejor solución a la paciente; sin embargo, la actitud de la paciente ha llevado el manejo postoperatorio a otros campos en los cuales la ciencia médica no tiene cabida, al punto de advertir que iniciará acciones judiciales en contra de Juan Canencio, para lograr el resarcimiento de presuntos perjuicios que se le ocasionaron.

Por lo anterior, invitamos de manera respetuosa y amable, a los medios de comunicación a no publicar información relacionada con la atención de la señora Mónica Motta Calderón, por cuanto no existe soporte médico o jurídico alguno, que permita poner en duda mi correcto ejercicio profesional, de igual manera solicito respetuosamente sea revisada la información ya publicada, con el objeto de que cumplan estas condiciones, tanto médicas como jurídicas, para evitar incurrir en la publicación de información no veraz.

Las declaraciones y demás información que el doctor Juan Canencio entregue con relación al caso de la señora Mónica Motta Calderón, se realizarán exclusivamente ante la autoridad judicial que así lo considere y requiera, en todo caso conservando la reserva legal; de igual manera se informa que Juan Canencio – Cirujano Plástico, es el canal autorizado para entregar información relacionado con esta situación. Reconocemos el valor de los medios de comunicación y la profesión periodística, por tanto, los invitamos a manejar estos hechos con la prudencia requerida.

Nuestra prioridad es proteger los derechos de la paciente y del médico.

Agradecemos la atención y buen recibo de la presente.

