Mockus y Gaviria, los nuevos apoyos a Gustavo Petro para segunda vuelta presidencial

“No es momento para neutralidad”: Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria anunció su apoyo al candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, en la segunda vuelta presidencial, aunque le hizo algunos cuestionamientos.

“Yo valoro que en medio de un debate presidencial se presenten propuestas, se articule la visión de cambio. Tengo problemas con algunas propuestas de Gustavo Petro, pero tengo que reconocer que él las ha hecho, y de Rodolfo Hernández sé muy poquito, no ha presentado una propuesta, no ha articulado una visión de cambio […] y eso no me parece bueno para la democracia”, expresó en los micrófonos de La FM.

Sobre los apoyos que ha recibido el candidato Gustavo Petro señaló que “vamos a encontrar en una y otra campaña personas cuestionables, este es el momento en donde se suman alianzas y tenemos muchos de los partidos tradicionales. Por supuesto que no me siento tranquilo con alguna de esas alianzas”.

Por otro lado, Alejandro Gaviria dijo que “el mundo de la política es el mundo de la imperfección […] nosotros vamos cambiando de opinión y esta es una situación compleja. Me preocupa algunos de los elementos de Gustavo Petro”.

Además, Gaviria dio su opinión sobre la supuesta propuesta de Petro de cambiar la Constitución para reelegirse. “Él ha dicho que no va a hacer un cambio constitucional para reelecciones”.

Finalmente afirmó que “el centro está dividido, la gente del centro está mirando dónde va a estar. Seguiré defendiendo el centro como el pluralismo y no eliminar a quién piensa distinto, sino tratar de respetarlos y entenderlos. Creo en las libertades individuales […] cuando comparo esa posición política con los dos candidatos, encontré más coincidencias con Gustavo Petro”

“Apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez”: Antanas Mockus

Antanas Mockus, uno de los fundadores y líderes más importantes del Partido Verde, anunció que respaldará en segunda vuelta al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el exalcalde de Bogotá explicó las razones por las cuales tomó esta decisión.

Mockus dice que confía en que un eventual gobierno de Gustavo Petro proteja los derechos humanos, las libertades y el medio ambiente.

“Apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez, porque confío en que la prioridad de su gobierno será proteger los derechos y las libertades. Esto requiere aprender, proponer y escuchar”, indicó.

Dijo que “Colombia necesita ánimo y para ello debe recordar y proteger las iniciativas y los avances que se han hecho en los últimos años”.

Antanas Mockus afirmó que el país no puede equivocarse en la elección presidencial y es necesario optar por una propuesta que ponga por encima a la naturaleza.

“Porque no podemos equivocarnos y no habrá opción: el desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza”, añadió.

Insistió en que la propuesta del Pacto Histórico no está en el poder, sino en el compromiso con escuchar a la ciudadanía y garantizar la participación de los colombianos.

“Representa la posibilidad de moverse hacia una política cuya prioridad, es buscar una manera de vivir mejor, en lo colectivo y una manera de actuar, desde la empatía tan adormecida en este país”, indicó.