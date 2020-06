Mi breve paso por Artunduaga Noticias

Ingresé a los medios de comunicación a comienzos de este siglo, cuando Edgar Artunduaga Sánchez, aquel virtuoso y polémico periodista laboyano (QEPD), me propuso gerenciar sus emisoras en el Huila. Por aquel tiempo yo me desempeñaba como Director Comercial (E) de Cafesalud Medicina Prepagada y en mis planes no estaba incursionar en este mundo de la publicidad y las comunicaciones, pero así es la vida y una cosa trae a la otra.

Estuve cerca de un año en la gerencia de esta empresa, a comienzos de este siglo, pero por diferentes circunstancias decidí dimitir a mi cargo y emprender otros rumbos, así que llegué a Diario del Huila en donde estuve un periodo similar para luego migrar a la Organización Radial Olímpica, empresa en la que estuve como gerente por cerca de once años y de donde salí debido a cometer la brutalidad de aceptar la gerencia y asesoría de la campaña de Rodrigo Lara Sánchez, uno de los peores errores que he cometido en mi vida laboral seguramente.

Luego de un breve paso por el Diario del Huila nuevamente, periódico que ha sido conducido juiciosamente al patíbulo, a pesar de los grandes esfuerzos y sacrificios de su jefe de redacción Jhon Fredy Figueroa, ingresé a Caracol S.A. como gerente comercial, cargo en el que me mantuve por tres años aproximadamente y al cual renuncié para formar parte del equipo ejecutivo de Huila Stereo S.A.S. en el cargo de gerente.

No fue fácil arrancar en esta pequeña compañía de radio, pero me integré a ésta con todo el entusiasmo, dado el aprecio, respeto y admiración, que siempre profesé por Edgar Artunduaga, además de la goma que me generan los medios de comunicación a pesar de no ser periodista, ni comunicador social, locutor o presentador de noticias.

Inicialmente todo comenzó bien, estábamos en plena campaña política y las ventas en esa temporada fluyen muy bien, aunque este proceso en particular fue atípico pues la inversión en medios tradicionales no fue la acostumbrada, así que se lograron muy buenas ventas, pero no las habituales, esto mismo lo registraron los demás medios de comunicación local.

En este comienzo se hicieron varios ajustes importantes, se crearon programas y se diseñó junto al excelente director artístico de Huila Stereo, Darwin Ortiz, una parrilla de programación que es hoy en día una de las mejores de la radio en el sur de Colombia.

A finales del 2019, el comercio registró dificultades y hubo cierre paulatino de establecimientos, lo cual continuó en los dos primeros meses del 2020, consecuencia de la falta de dinero circulante y capacidad de consumo de la población, por la pobreza en que quedó sumido Neiva, terminado el pasado cuatrienio.

La noticia de un virus proveniente de la China, que se convirtió en epidemia y rápidamente se transformó en pandemia, terminó de menoscabar la economía, por lo que las condiciones se registraron muy complejas, así que muchas empresas disminuyeron su planta de personal para poder sostenerse; obviamente Huila Stereo no fue la excepción, así que terminé siendo gerente, secretario, director de noticias, entre otros; todo por mantener viva la empresa.

Ser el director de noticias no es nada sencillo, por ello me quito el sombrero frente a grandes talentos como Marco Fidel Yucumá, Jorge Parga Vanegas, César Cárdenas, Jaime Arbeláez Ospina, Javier Leyton y el mismo Norberto Castaño Buitrago.

Pues bien, como lo que estaba haciendo era un encargo y los encargos son temporales, pues hasta hoy vivo la experiencia de director de Artunduaga Noticias de Huila Stereo y me dedicaré de ahora en adelante a hacer lo que mi formación como administrador de empresas, especialista en marketing y maestrante en administración de negocios, visionario, creativo y emprendedor me permiten.

Gracias a la familia Artunduaga Trujillo por la oportunidad de vivir la bonita experiencia de la radio noticiosa. Seguimos sintonizados.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04