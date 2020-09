Mejor bachiller rural del Huila recibe beca Bachilleres Ecopetrol

El programa ‘Bachilleres Ecopetrol’ financia este año los estudios de 43 colombianos de los 32 departamentos y de las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Juan Esteban Puentes Vargas egresado de la institución educativa La Ulloa, de Rivera, es el beneficiario por el Huila.

Ecopetrol otorgó hoy la beca ‘Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez’ a 43 estudiantes de los 32 departamentos del país para que realicen sus estudios universitarios o superiores.

Por el Huila el beneficiario es Juan Esteban Puentes Vargas egresado de la institución educativa La Ulloa, del municipio de Rivera.

Tiene 16 años y es estudiante de Medicina de la Universidad de los Andes. Agradece la oportunidad que le da este premio de cursar el programa en uno de los mejores centros de educación superior del país.

“Esto es un sueño hecho realidad; me alegra que Ecopetrol me apoye para estudiar una carrera universitaria. Esto es el reflejo de la perseverancia y disciplina, pero sin lugar a duda el mayor mérito es para Dios, que me ha dado inteligencia y serenidad y un esfuerzo individual para alcanzar mis metas”, señaló con orgullo.

El programa

El programa ‘Bachilleres Ecopetrol’ cumple 34 años de existencia y ya ha beneficiado a 1.554 jóvenes. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y forma parte de la política de desarrollo sostenible de la Empresa, la cual tiene como objetivo aportar al cierre de brechas en educación e infraestructura, promover la retención escolar y facilitar el acceso a la educación.

En 2020, ´Bachilleres Ecopetrol´ beneficia a un estudiante rural de cada departamento, a uno proveniente de Bogotá, uno de comunidades indígenas y otro de comunidades afrocolombianas, así como a ocho más oriundos de las zonas donde opera la Empresa.

Los beneficiarios del programa son seleccionados de manera conjunta entre el ICFES, el Ministerio de Educación Nacional y Ecopetrol, con base en los criterios del reglamento interno del programa.

“Una buena forma de superar los retos de la coyuntura actual es a través del cierre de las brechas en educación y qué mejor manera de hacerlo que con este programa del cual nos sentimos muy orgullosos, con el que les garantizamos la universidad a un grupo de jóvenes con sobresaliente desempeño académico para que sean los líderes del mañana de Colombia”, dijo Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.

La beca cubre el 100% del valor de la matrícula universitaria en instituciones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, un auxilio semestral para transporte y alojamiento y un monto de manutención para aquellos jóvenes que adelanten sus estudios fuera de sus municipios de residencia. Adicionalmente, cuentan con asesoría vocacional, tutorías, talleres y un plan de acompañamiento continuo y de apoyo para el uso del tiempo libre por parte de Ecopetrol.

Esta iniciativa se suma al programa Generación E, mediante el cual Ecopetrol, a través de un convenio firmado con el ICETEX, facilita que 1.587 jóvenes puedan acceder a educación de calidad.

De este programa se benefician 34 estudiantes huilenses de los municipios de Algeciras, Campoalegre, Elías, Garzón, La Plata, Neiva, Oporapa, Pitalito, Rivera, San Agustín, Teruel, Timaná Y Yaguará.