Gobierno Departamental hace lanzamiento oficial de la “Red Amatista Huila”

El Gobierno Huila Crece, la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social en el marco de la estrategia “Huila Crece sin Miedos ni Violencias”, realizó el lanzamiento de la estrategia Red Amatista Huilense – RAH de acuerdo a Ordenanza 020 de 2023, como una instancia de articulación de atención primaria, para el apoyo, acompañamiento y seguimiento a las víctimas de violencias basadas en género en el departamento del Huila.

Con la presencia de las instituciones que forman parte de la ruta de atención primaria a las mujeres víctimas de violencia basada en género en el departamento del Huila, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Red Amatista Huilense – RAH, que articula esfuerzos encaminados a este propósito desde la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social del Huila, liderada por la ingeniera Claudia Marcela Maya Perdomo.

“La Red Amatista del Huila está conformada por las universidades y la Secretaría de la Mujer, Familia Inclusión Social, bajo la ordenanza 020 2023. Nos está permitiendo que a partir de hoy con este acto de lanzamiento todas las universidades nos apoyen en ese trabajo diario de prevención y atención de violencia contra la mujer, a través de sus consultorios jurídicos, psicológicos y terapéuticos. Un gran logro, ya que es el único departamento que puede hoy contar con esta ordenanza. La Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social de la Gobernación del Huila es la encargada de articular las acciones de la red, sin embargo a través de las universidades que hoy están haciendo parte de la red pueden recepcionar cualquier caso de solicitud de violencia contra la mujer a cualquiera de sus consultorios. Todos estos casos van a ser centralizados a través de la Secretaría de la Mujer para poderles también dar el acompañamiento y el seguimiento relacionado con la ocurrencia de lo que nos están contando las mujeres, en torno a los casos que se les ha presentado», indicó la Secretaria.



En adelante los actores de la Red, trabajarán en conjunto por la prevención y atención a las mujeres en todo el departamento, con el objetivo primordial de proteger su vida, así lo aseguró Juan Francisco Aristizábal Osorio, director Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia.

“Este espacio va a permitir generar una alianza real y de alto impacto que una a las universidades, a los consultorios, porque ya aquí no estamos solamente en el marco de los consultorios jurídicos, sino en el marco de los consultorios también psicológicos fisioterapéuticos, hemos hecho toda una alianza estructural y propende para que las universidades se conviertan en un actor de cambio realmente. La violencia contra la mujer ha sido un flagelo histórico que tiene que ser atendido de manera inmediata y con toda la contundencia”, aseguró en Director.

Inicialmente las universidades, Antonio Nariño, Surcolombiana, Cooperativa de Colombia y María Cano, forman parte de la Red Amatista, sin embargo se espera que nuevas instituciones puedan unirse con el objetivo de ampliar el radio de acción, tal como lo expresó Diana María Salazar Rojas, coordinadora de Sede Fundación Universitaria María Cano.

“Esperamos que estos proyectos tan importantes para la mujer que han sido abanderados por ustedes, tengan frutos más adelante, que se continúe desde los próximos gobiernos, para que podamos fortalecer todas estos espacios tan importantes que se les pueden dar a las mujeres en los diferentes contextos, esperamos que la María Cano en cabeza de nuestro rector, también podamos llevar y visibilizar está Red Amatista a otros lugares y que nos convirtamos en un ejemplo de esa bandera tan importante del departamento del Huila, a otras regiones, y sabemos que desde las universidades, que tienen extensión a nivel nacional, la vamos a hacer visible también”.



Respaldo de otras entidades a la Red Amatista

Entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, ofrecieron su total apoyo y respaldo a la iniciativa.

“Si nos comparamos a cinco o diez años atrás, teníamos muchas más falencias, ahora hemos mejorado más pero en la medida que estas campañas surtan efecto y no se pierdan en el tiempo a futuro, pues vamos a ver posiblemente una disminución en el número de cifras, aunque eso no sería lo importante, sino ver las fortaleza de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, en nuestro departamento del Huila, que conozcan cada una su ruta, que conozcan cada una su bienestar dentro de la familia, dentro de la sociedad, eso sería lo importante”, expresó Alberto Tejada Valbuena, director Regional Sur del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Finalmente, Carlos Alberto Ramírez Cuéllar, Vicerrector de la Universidad Antonio Nariño seccional Neiva, no solo celebró la iniciativa sino que se aventuró a proponer otro campo de acción para la Red en otras instituciones que también necesiten éste tipo de atención.



“Esto ha sido un gran logro, llegamos a todo el departamento, la Secretaría de la Mujer con las universidades fue capaz de reproducir una, yo creo que histórica decisión de la Asamblea Departamental, pero podemos seguir haciéndolo, profundizándolo, estos esfuerzos que ustedes hacen junto con las universidades son maravillosas, pero tenemos que seguir dándole más dientes a este ejercicio. También tenemos que pensar en los colegios, en otras instituciones. Si empezamos desde antes maravilloso, y no vamos a tener que estar curando, sino que vamos a estar previniendo, yo creo que el camino es largo, pero ustedes han hecho cosas maravillosas, yo hacía rato no sentía tanta alegría de ver que un gobierno departamental le haya puesto tanta atención a estos temas de la mujer, siempre había sido relegada, no se le prestaba atención, ni siquiera conocíamos las cifras, y hoy con el Observatorio de la Mujer vamos a tener esa posibilidad de conocer y poder atender y establecer políticas públicas en defensa de la mujer”.

La Red Amatista, pretende seguir aportando a la disminución de las cifras de violencia basadas en género, sin duda es uno de los pasos que ha dado el gobierno Huila Crece en la dirección correcta. Es deber de todas y todos, fortalecerla y ampliar a otros sectores la lucha por la defensa de la vida y los derechos de nuestras mujeres.