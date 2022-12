Más de 3.700 personas participaron de la Media Maratón Internacional de Neiva

La carrera se logró desarrollar por las principales calles de la ciudad de Neiva, con una asistencia masiva de corredores de distintas partes del país y de la región.

Luego de más de 20 años, Neiva volvió a vivir una Media Maratón, avalada por la Federación Nacional de Atletismo. Esta vez, la Alcaldía de Neiva a través de la Oficina de Internacionalización y Proyectos, la realizó con un enfoque internacional, lo que permitió que más de 3.700 atletas, entre propios y visitantes participaran de esta competencia que es además de las pocas nocturnas en el calendario nacional.

“Ya se había realizado algún día la Media Maratón, nosotros la reactivamos como Media Maratón Internacional ‘Neiva, Vida y Paz’, esto hace parte de una hoja de ruta de eventos que hemos hecho en Neiva, este año ya es el cuarto o quinto evento que hacemos como Paladar, Tedx. Todo esto nos genera una reactivación económica pero también nos genera lo que necesitamos, volver a convivir entre los ciudadanos, deportistas, con las familias, tenemos una agenda navideña nutrida”, expresó Gorky Muñoz Calderón, alcalde de Neiva.

Es importante recordar que la Media Maratón Internacional de Neiva, fue un evento avalado por la Federación Nacional de Atletismo, que la configuró como la principal carrera del sur del país.

“Tener un evento de esta categoría con el apoyo de la Federación, con el apoyo de tantos atletas y clubes a nivel nacional e internacional revitaliza la economía de la ciudad y pone a Neiva en el circuito nacional del atletismo que era lo que hace muchos años no pasaba, muy satisfactorio por tener el escenario lleno y tener a todos los atletas compitiendo de todas partes del país y del mundo”, sostuvo Rafael Sánchez Díaz, jefe de la Oficina de Internacionalización y Proyectos.

Edwin Garavito Salcedo, representante delegado de la Federación Colombiana de Atletismo, juez árbitro de la competencia y medidor oficial de la carrera, dio a conocer la importancia de que hayan querido incluir a Neiva en estos espacios deportivos, teniendo en cuenta que cumplió con todos los requisitos establecidos por la Federación para su realización.

“La Alcaldía se acercó a la Federación tenían un proyecto de hacer una Media Maratón y hacerla Internacional para que sea internacional debe de cumplir unas medidas, unos ciertos requisitos, como Federación venimos trabajando con ellos desde hace meses garantizándole a todos los atletas esas garantías, nos gusta Neiva porque se da la oportunidad de hacer una carrera nocturna, en el país no hay muchas, hay un buen clima, queremos que sea parte del circuito nacional, que los atletas empiecen en su calendario a incorporar a Neiva”, indicó.

Para Muriel Coneo, corredora élite del equipo Porvenir, ganadora en la categoría 21 k y una de las mejores recordistas de Colombia en todas las categorías, señaló que el trazado de la ciudad es uno de los más rápidos de Suramérica, por lo que desde ya, anunció que participará de la versión 2023.

“El recorrido estuvo muy bueno, técnicamente perfecto para correr rápido, felicitar a la organización porque se atrevió hacer este evento acá en Neiva, es primera vez que lo hacen entonces simplemente que se siga motivando porque esta carrera da para posesionarse a nivel internacional como una de las carrera más rápidas de Suramérica, espero que se siga haciendo y el apoyo de la ciudadanía que es lo más importante porque sin ellos sería imposible hacer este evento”.

Ganadores categoría 21K élite

Una de las categorías participantes eran las de 21 kilómetros élite donde cinco hombres y tres mujeres participantes se disputaron los premios.

Élite hombres

Jeisson Suárez- Primer puesto

Yesid Orjuela- Segundo puesto

Félix Acosta- Tercer puesto

Ismael Vanegas- Cuarto puesto

Andrés Rodríguez- Quinto puesto

Élite mujeres

Muriel Coneo- Primer puesto

Cindy Rodríguez- Segundo puesto

Daniela Montero- Tercer puesto

Los premios

Los premios para la categoría general fueron, primer puesto: $4.500.000, segundo puesto: $3 millones, tercer puesto: dos millones de pesos, cuarto puesto: un millón y quinto puesto: quinientos mil pesos. Los montos fueron iguales para hombres y mujeres.

La categoría Máster que es de mayores de 50 años tuvo la siguiente premiación: primer puesto un millón de pesos, segundo y tercer puesto fueron premios entregados por patrocinadores.

Para la categoría 10K, el primer puesto ganó $2 millones de pesos, segundo y tercer puesto fue premios entregados por patrocinadores.

Para la categoría 5K, el primer puesto ganó quinientos mil pesos, segundo y tercer puesto fue premios entregados por patrocinadores.

Reacciones de participantes

Jeisson Alexánder Suárez, élite de la Liga del Valle

“Es una carrera muy llamativa tanto por sus premios como su recorrido, es importante sentirnos es ciudad, es un evento de ciudad y aparte de eso nos enorgullece a muchísimas personas poder estar acá, esto es un evento que va a seguir creciendo y ojalá toda la ciudad se vincule, y qué bonito que por medio del deporte se pueda mostrar la ciudad”.

Cindy Rodríguez, élite del Tolima

“Decidí venir porque en primer lugar me invitaron y porque es un clima muy agradable, me gusta competir en climas calientes, me favorece ya que vivo en Bogotá, súper bonito acá”.

Carlos Fernando Lima García, participante de Neiva

“Me pareció súper chévere el evento, buena logística, buenos puntos de hidratación y eso es fundamental para nosotros los deportistas, llevo seis años en el atletismo y que bueno que se sigan promoviendo estos eventos para que hayan más personas que corran por deporte, por salud”.

Honorio Muñoz, Súper H participante de Neiva

“Como corredor para mí fue excelente, no tengo queja, me fue muy bien, logré hacer marca personal, quedé de tercero en la categoría general y primero en mi categoría Máster, mucha gente apoyando, gritando, me conocían entonces eso hacía que la gente aplaudiera, importante que estos eventos se realicen en Neiva porque siempre tenemos que salir, pagar vuelos, transporte, hotel, comida para poder vivir una carrera de esta magnitud, hay que tener en cuenta que es una carrera avalada por la Federación, internacional, lo que permite que personas del extranjero puedan venir hacer marcas y sean avaladas para sus carreras en otros países, participaré en la próxima carrera y los invito a todos a que participemos”.