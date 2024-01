Más de 200 piezas, libros, documentos y grabados antiguos, a subasta en Bogotá

Exposición abierta al público , entrada sin costo , en la sede de Bogotá Auctions, Calle 70 # 10 A – 59 , Lunes a viernes de 11 am a 6 pm , sábados de 11 am a 5 pm

El próximo jueves 25 de enero a las siete de la noche Bogotá Auctions, la primera casa de subastas de Colombia, realizará la primera del año, una subasta exclusiva de libros, cartas manuscritas y documentos raros, vinculados a la historia de Colombia y de Sudamérica.

De acuerdo con Timothée de Saint Albin, cofundador y director del departamento de libros e impresos de Bogotá Auctions “entre las piezas centrales de esta subasta se encuentra una excepcional carta manuscrita de Simón Bolívar, fechada en 1827 en Bogotá, revelando sus pensamientos íntimos sobre la carga de su papel como jefe de Estado”. Otro tesoro, “la obra poco conocida de José Celestino Mutis sobre la quinina (Madrid, 1828), así como una obra rara sobre la religiosa de Bogotá, sor María Gertrudis Theresa de Santa Inés, publicada en Madrid en 1752”.

“Se podrá también admirar un excelente ejemplar de la «Historia General de las Conquistas del Nuevo Reyno de Granada» de Fernández Piedrahita (Amberes, 1688) así como una carta manuscrita del obispo de Popayán fechada de 1554”, agrega Charlotte Pieri, directora y martillo de Bogotá Auctions.

La subasta no se limita a la historia nacional. Se ofrecerán ocho volúmenes de la rara revista «Noticioso de Ambos Mundos«, la primera publicación en español en Nueva York (1790-1843). “Es la primera vez desde 1980 que se pon, semejante conjunto, a disposición de coleccionistas y público en general. Entre otras piezas excepcionales, cabe mencionar una importante obra sobre las virtudes medicinales del agave de Nueva España (Madrid, 1794), y «El Marañon, y Amazonas» de González de Reyes (Madrid, 1684).”

La literatura colombiana y latinoamericana también se destaca con primeras ediciones, incluida una edición firmada de «Viaje a pie» de Fernando González, la «Historia Universal de la infamia» de Borges (Buenos Aires, 1835) y la famosa «Hojarasca» de Gabo (Bogota, 1955).

Finalmente, los coleccionistas y amantes de la historia tendrán la oportunidad de explorar una impecable selección de mapas geográficos antiguos y grabados, añadiendo una dimensión visual cautivadora a esta subasta excepcional.

Registro para participar en la subasta, información, ofertas en ausencia y pujas telefónicas a través de www.bogotaauctions.com. Interesados en reservar el cupo para asistencia presencial, escribir a : info@bogotaauctions.com.

Catálogo completo con fotos de las piezas e información detallada: https://issuu.com/bogotaauctions/docs/bogota_auctions_libros_y_documentos_2464

Entrevistas con los voceros: Thimothée de Saint Albin y Charlotte Pieri y mayor información para prensa: 3153079897

Timothée de Saint Albin, cofundador y director del departamento de libros e impresos de la primera casa de subastas de Colombia, Bogotá Auctions. Posgrado en Historia de la Universidad París I – Panthéon Sorbonne y egresado del Instituto de Lenguas Orientales de París ( INALCO).

Es una subasta muy específica, ofrece piezas muy puntuales que solo a los coleccionistas les podría interesar. ¿O a qué otro público podría parecerle atractiva esta subasta y por qué o para qué?

Timothée de Saint Albin: Como en muchas de nuestras subastas, hemos tratado de armar un catálogo con temáticas y precios muy variados. Tenemos primeras ediciones, fotografías y grabados antiguos, manuscritos coloniales y republicanos, libros de historia universal y colombiana, entre muchas otras piezas. Los precios de salida van de $100.000 hasta varios millones de pesos.

¿Para alguien que no sepa de libros y documentos antiguos, de qué le serviría adentrarse a este mundo y cómo podría plantearse la inversión de participar en una subasta como esta?

Timothée de Saint Albin: Quien conoce las buenas bibliotecas privadas del país, así como las buenas librerías de libros raros y antiguos, se va a sorprender al leer nuestro último catálogo. Estamos ofreciendo muchos libros y documentos casi imposibles de encontrar, tanto en Colombia como en el exterior. Todos con precios de salida muy razonables. Pensamos que los amantes de los libros van a disfrutar mucho nuestra exposición, ya que les permitirá ver libros y documentos raramente accesibles para el gran público. Luego, si encuentran piezas de sus intereses, por supuesto, podrán participar en la subasta.

¿Son estos mapas y documentos, «tesoros», que acaso se pueden catalogar como obras de arte o solamente su importancia es histórica?

Timothée de Saint Albin: Nuestro catálogo tiene un componente histórico importante, pero no es el único. Por ejemplo, ofrecemos una carta firmada de Simón Bolívar, en la cual reflexiona, en 1828, sobre el peso de sus responsabilidades. Tiene claramente una gran importancia histórica pero también es un documento estéticamente hermoso, con una caligrafía muy fina, una firma elegante. Enmarcado, puede tener hasta un impacto mayor que muchas obras de arte.

¿Y por qué un documento como el manuscrito original de Simón Bolívar (y además el que registra sus pensamientos, con puño y letra) lo tiene una persona del común? ¿No es un documento nacional que debería estar en un Museo a disposición del público visitante? ¿Cuál es la historia de esta pieza y cómo llega a Bogotá Auctions?

Timothée de Saint Albin: Muy buena pregunta. Hay que recordar que la cultura de conservación de documentos tal como la conocemos hoy es relativamente moderna. En 1830, no existía ninguna normatividad relativa a la conservación a largo plazo de los archivos públicos. Cuando un oficial se jubilaba, regresaba a casa con gran parte de sus archivos profesionales, cuando no los botaban. En el caso de Bolívar, su archivo quedo en manos de familiares y amigos. En paralelo, el coleccionismo existe desde los principios de la civilización, siempre ha existido gente coleccionando objetos, a veces pocos valorizados en su momento. Con el tiempo, se constituyeron colecciones importantes que fueron donadas o compradas por los estados. Estas colecciones privadas son las bases de casi todas las bibliotecas nacionales y universitarias, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Al contrario de lo que se dice con frecuencia, el coleccionismo privado es el mejor aliado del patrimonio público, no su rival o enemigo.

La Hojarasca de Gabo, en esta subasta, es un libro de la primera edición y está firmado por el Premio Nobel Colombiano. Por qué lo firmó Gabo, ¿cuándo y dónde? En su momento, cuánto costó este libro o fue un obsequio?

Timothée de Saint Albin: Las primeras ediciones firmadas tienen varios orígenes: los autores pudieron firmar los libros que regalaban a sus amigos, o que habían comprado unos conocidos. También los autores participaban en eventos (como las ferias de libros) donde firmaban sus obras. En general, el contexto no influye mucho en los precios de venta, a menos que las obras hayan sido firmadas y dedicadas a personalidades muy importantes.

Los mapas geográficos antiguos están enmarcados para lucirlos o los ofrecen bajo qué condiciones de cuidado y de quién son, ¿por qué llegan a Bogotá Auctions? ¿Sirven hoy en día para qué tipo de estudios o investigaciones?

Timothée de Saint Albin: Ofrecemos varios mapas muy vinculados con la historia y la geografía de Colombia. Por ejemplo, tenemos un mapa de Providencia, dibujado por los ingleses en la segunda parte del siglo XIX. Ofrecemos también varios mapas de Humboldt, en relación con sus investigaciones en Colombia. Tenemos por ejemplo un plano de los alrededores de Mariquita, con sus minas, y un grabado de su famosa “Geografía de las Plantas”, inspirado seguramente de sus conversaciones con Caldas. Todos tienen un alto valor patrimonial y decorativo.

¿Por qué dice Bogotá Auctions que es RARA la revista NOTICIOSO DE AMBOS MUNDOS, la primera publicación en español en NY? Y a quién y para qué le sirve este TESORO?

Timothée de Saint Albin: Noticioso de Ambos Mundos es la primera publicación de habla castellano en Estados Unidos. Se trata de un testimonio rarísimo de la vida intelectual hispánica en Nueva York, donde se puede seguir los intereses culturales, económicos y políticos de sus lectores. Trata en particular de la actualidad de los Estados Unidos, de España, Francia, y sigue con mucho la situación en Texas y en México. Los ejemplares de estas revistas son muy difíciles de encontrar, a menudo en mal estado y siempre incompleto. Es sumamente escaso: muy pocas instituciones públicas las tienen, y cuando las tienes, solo tienen uno o dos años de revista. Ofrecemos siete volúmenes, todos en excelente estado, desde el primer número (1835) hasta finales 1837, y desde 1839 hasta finales de 1844. Solo tenemos un registro de venta de esta revista: en 1980, apareció en un catálogo de la mítica librería anticuario de John Howell, basada en San Francisco, California.

¿Por qué es importante la obra poco conocida de José Celestino Mutis sobre la quinina?

Timothée de Saint Albin: José Celestino Mutis tiene un lugar especial en la historia de Colombia. Fue nada menos que el fundador del estudio de la medicina científica, de la botánica y de la astronomía en Colombia. Fue un pionero de las vacunaciones y tuvo un papel clave en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Por motivos históricos, la mayor parte de los resultados de esta expedición solo fueron publicados a partir de 1952. El libro que ofrecemos es una excepción: fue publicado en 1828 en Madrid, solo veinte años después de fallecimiento del médico. Una publicación muy importante, que falta en la mayor parte de las muy buenas bibliotecas públicas y privadas colombianas.

¿Por qué llamar RAROS a muchos de estos documentos o libros o manuscritos que abren las subastas de 2024 de Bogotá Auctions?

Timothée de Saint Albin: La suerte que tenemos, en Bogotá Auctions, es recibir con frecuencia libros y documentos muy difíciles de encontrar en el comercio. Esta rareza no está siempre relacionada con precios altos. Existen obras muy costosas que aparecen con frecuencia en subastas o en las ferias de libros. Cuando mencionamos que una obra es rara, significa que es muy probable que no pasará otro ejemplar en nuestras manos, por los menos en la próxima década.