Más de 14 mil raciones para preparar en casa del PAE, se han entregado en Neiva

Desde el 17 de julio arrancó la entrega de 47.919 raciones alimentarias, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. La proyección es terminar el próximo seis de agosto.

Avanza satisfactoriamente entrega de raciones para preparar en casa del Programa de Alimentación Escolar, PAE en Neiva. Hasta el viernes 23 de julio se entregaron cerca de 14.271 en 19 instituciones educativas, informó el secretario de Educación Municipal, Giovanny Córdoba Rodríguez.

El funcionario resaltó que en la entrega de los kits alimentarios, compuestos por 500 gramos de leche en polvo, dos libras de arroz, una libra de lentejas, tres latas de atún de 170 gramos, 500 centímetros cúbicos de aceite, una libra de panela y 18 huevos, se cumplen todas las condiciones de bioseguridad que ha indicado el Ministerio de Salud.

“Recibir este kit es una bendición. Hoy no tenía para el mercado y con esto vamos a comer”, así lo expresó Didier Gómez, tutor de una estudiante del colegio Claretiano ‘Gustavo Torres Parra’, además, dijo que todo estaba completo y le tomó 10 minutos reclamar la ración alimentaria.

Córdoba Rodríguez, recordó que hay una variación en el número de huevos, se pasó de entregar 30 a 18, debido al incremento del precio, aun así se está por encima de lo que exige el Ministerio de Educación Nacional que son solo cuatro huevos.

Desde el 17 de julio iniciaron las entregas en la zona rural y urbana, visitando instituciones como Chapinero, El Caguán, Escuela Normal Superior, Liceo Santa Librada y Claretiano ‘Gustavo Torres Parra’. La proyección es terminar el próximo seis de agosto en el Humberto Tafur Charry.

Al momento de la entrega se deberán presentar el documento original del menor beneficiario y de igual manera el acudiente o padre de familia debe portar la cédula de ciudadanía.

Cronograma

A continuación, se presenta el cronograma de los próximos días y los horarios correspondientes para acercarse por la ración alimentaria.

27 de julio

Departamental Tierra de Promisión

Santa Librada

Técnico Superior – 1ª

Ángel María Paredes

28 de julio

Técnico Superior – 2ª

Ceinar

Ricardo Borrero Álvarez

Atanasio Girardot

29 de julio

José Eustasio Rivera – 1ª

Agustín Codazzi

El Limonar – 2ª

Oliverio Lara Borrero – 1ª

30 de julio

José Eustasio Rivera – 2ª

El Limonar -1ª

Oliverio Lara Borrero -2ª

RLB – Jorge Villamil Cordovez

Rodrigo Lara Bonilla

3 de agosto

Escuela Normal Superior

Santa Teresa

Jairo Morera Lizcano

Juan de Cabrera

4 de agosto

Técnico I.P.C. Andrés Rosas

Eduardo Santos

Gabriel García Márquez – 1ª

Enrique Olaya Herrera

5 de agosto

Gabriel García Márquez – 2ª

Humberto Tafur Charry – 1ª

Misael Pastrana Borrero

6 de agosto

Humberto Tafur Charry – 2ª

*Aipecito por definir

Horarios

7:00 a.m. – 10:00 a.m. Transición a tercero

10:00 a.m. – 1:00 p.m. Cuarto a sexto

2:00 p.m. – 4:00 p.m. Séptimo a noveno

4:00 p.m.- 6:00 p.m. Décimo y once