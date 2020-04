Mantente activo durante la cuarentena

Desde marzo, Colombia y nuestra querida Neiva, se están viendo afectados por la pandemia debido al coronavirus, al llegar al punto de una cuarentena obligatoria desde el puente pasado, con el fin de protegernos y evitar la propagación del virus, cosa que aplaudo y celebro a los dirigentes del país. La pandemia puede hacer más difícil mantener un estilo de vida activo y saludable.

En consecuencia, a la fácil trasmisión del virus, los gimnasios y demás centros de entrenamiento deportivo se vieron obligados a cerrar sus puertas, lo que ha causado gran preocupación a miles de personas que se han quedado sin lugar donde ejercitarse.

Pero esto no quiere decir que deben dejar el ejercicio a un lado, tanto en los jóvenes como en las personas mayores, la actividad física regular es importante para mantenerse saludable y si es de intensidad moderada, está demostrado que mejora la función del sistema inmunológico en comparación con estar sin hacer nada.

Para entrenar en casa puedes iniciar con un ejercicio cardiovascular, pon tu música favorita y camina rápidamente por la casa o apartamento, sube y baja las escaleras durante 10-15 minutos, 2-3 veces por día.

También puedes bailar, salta la cuerda (si no tienes ningún problema articular), utiliza los videos de YouTube, máquinas de cardio si tienes en casa (no son un perchero costoso).

Cuando no tengamos toque de queda, puedes caminar o trotar alrededor de tu vecindario o conjunto cerrado (evita lugares llenos de gente), te puedes mantener activo en un parque local y asegúrate de lavarte las manos cuando llegues a casa, trabaja en el jardín y el césped o realiza juegos activos con tu familia y si tienes hijos, estar activo con los niños es más divertido, encuentra actividades que puedan hacer juntos: como un videojuego (Kinect) y baloncesto en la entrada de la casa.

Para trabajar fuerza, la tecnología ayuda con las aplicaciones de entrenamiento muscular, haz yoga (la respiración profunda y la atención plena reduce la ansiedad), puedes hacer sentadillas, levantarse y sentarse de una silla, flexiones de codo (en el piso, la pared o en el mesón de la cocina) y elevación de talones en las escaleras.

En general son muchas las opciones que tienes de entrenamiento en tu hogar, utilizan un poco la imaginación, mientras puedes consultar a un médico especialista en medicina del deporte para que te realice una rutina de ejercicio según tus objetivos o patologías asociadas.

En este momento, no hay recomendaciones para limitar la actividad física si no tienes ningún síntoma, repito nuevamente el ejercicio de intensidad moderada, puede reforzar tu sistema inmunológico, pero tenga en cuenta que el entrenamiento de alta intensidad puede suprimir tu sistema inmunológico y bajar tus defensas, especialmente si no estás acostumbrado.

Si eres uno de los pacientes infectados, pero sin síntomas, puedes continuar con una actividad física de intensidad moderada, pero usa los síntomas como guía, si desarrollas fiebre, tos o falta de aire, suspende la actividad física. Lo más importante es moverse, controlar tu forma de comer y quédate en casa.

Médico Especialista en Medicina del Deporte

