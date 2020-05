‘Mano dura para los irresponsables que violen el confinamiento’: SecreSalud Neiva

La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud les exigió a las autoridades mano dura con las personas que violen el confinamiento y que están generando problemas. Entretanto se confirmaron dos nuevos casos de COVID-19 para Neiva.

El Instituto Nacional de Salud confirmó hoy dos nuevos casos de COVID-19 para la ciudad de Neiva, lo que nos deja con un total de 78 casos, de los cuales 31 ya se han recuperado. Los dos nuevos afectados se encuentran con aislamiento en casa y presentan buen estado de salud.

Los fallecimientos confirmados por COVID-19 en Neiva siguen siendo 4. Asimismo, se recibieron 47 solicitudes de pruebas por parte de las EPS.

La secretaria de Salud de Neiva, Lina María Rivas Dussán, aclaró que las cifras que aparecen de casos positivos en Neiva a nivel nacional, en ocasiones no coinciden porque las entidades que reciben al paciente al enviar la prueba, no dicen el municipio de donde proviene, si no que lo cuentan como un paciente de Neiva. Ello ha generado confusión en las cifras reales de casos para la ciudad.

Mano dura para los irresponsables

La Secretaria de Salud de Neiva, le recordó a la comunidad, que si bien se habilitaron algunos sectores de la economía, lo deben hacer con responsabilidad y guardando todo las protocolos de bioseguridad.

“Le quiero hacer una invitación a la comunidad a que no mal interpretemos las ordenes nacionales y municipales, el Alcalde Gorky Muñoz se ha adherido a esas normas mediante la aceptación de la apertura económica de algunos sectores, como son la construcción y su infraestructura. El sector de la manufactura, como el de la madera, cartón productos químicos entre otros y no aperturas comerciales, es decir no hay permiso para abrir los establecimientos comerciales, sino bodegas y plantas de producción, los suministros se deben hacer a través del domicilios”, explicó la Secretaria de Salud.

Recalcó que no hay motivo para que tanta gente esté en las calles y pidió mano dura con los que violan el confinamiento, especialmente con los contactos directos de contagiados asintomáticos, que irresponsablemente y violando los derechos de las demás personas se atreven a salir a las calles.

“No puede haber tanta gente en las calles, me duele la insensibilidad de los neivanos, me duele que estemos tantas personas haciendo esfuerzos tan grandes y a la vez tantas queriendo tirar por la borda lo que venimos haciendo. Repito que no hay apertura del comercio, se abrieron unas brechas del sector económico para que haya productividad y que avancemos en algunos procesos que la pandemia no puede detener”, anotó.

La funcionaria señaló que hay personas identificadas que son contacto estrecho de pacientes que han dado positivo para COVID-19 y sin embargo salen a la calle como si nada, amenazó con denunciarlas públicamente si no toman medidas urgentes.

“Tengo la tristeza de saber que hay una persona que es contacto estrecho de un positivo y sale todos los días a trabajar en un taller de mecánica. No sé qué hacer, este es el último audio que hago sin nombres, pero si mañana hay personas reincidentes las nombro, para que no solo la fuerza pública sino que la comunidad nos lo hagan conocer. Es imposible que exista todo un capital del ente territorial haciendo un trabajo mancomunado y que haya gente que quiera seguir saboteando procesos que lo único que propenden es garantizar la salud de los neivanos”, aseveró Rivas Dussán.

Personal médico se encuentra bien

La funcionaria también hizo un balance del personal médico de la ciudad, con respecto a los contagios que se han presentado, expresó que no todos los trabajadores del sector salud que se han contagiado son misionales.

“Hemos tenido algunas personas afectadas, que se ponen en aislamiento y deben ser respetadas, las estadísticas mundiales dicen que podemos ser contagiados el 50% de la población, ¿cómo y cuando? no sabemos, entonces no margine al vecino porque mañana puede ser usted, cualquier ser humano puede padecerlo. En Neiva tenemos afectadas 15 personas del sector salud, del personal asistencial son 6 y 9 del área administrativa, ellos están bien y en proceso de recuperación, el médico, que fue como el cuarto caso del personal médico que se contagió, ya está negativo y recuperado”, explicó la secretaria de Salud.