Los vehículos eléctricos por sí solos no salvan el planeta

En la cumbre climática COP26, los políticos mundiales se felicitaron por llegar a un acuerdo de última hora. La humanidad ahora espera con gran expectativa para ver si los países implementan los compromisos que asumieron y si esos compromisos ayudan al planeta. Si el resto de nuestro progreso climático refleja las políticas en torno al transporte, nos espera un futuro complejo.

La COP26 puede haber sido una de las últimas oportunidades para evitar el devastador cambio climático y, sin embargo, la mejor y más audaz acción que nuestros líderes pudieron imaginar para el transporte fue la adopción universal de vehículos eléctricos (EV).

Los vehículos eléctricos son atractivos para los políticos, muchas empresas y algunos conductores. Nos dan la ilusión de que estamos reduciendo drásticamente nuestro impacto ambiental sin cambiar prácticamente nada en nuestro estilo de vida. Pero los vehículos eléctricos hacen lo que los automóviles con motores de combustión interna (ICE) siempre han hecho en nuestras áreas urbanas.

Permiten poner mayores distancias entre los lugares donde vivimos, trabajamos y compramos. Pero las ciudades en constante expansión, son insostenibles. La construcción interminable en áreas verdes y el intercambio de bosques o tierras agrícolas por viviendas de baja densidad utilizan cantidades exorbitantes de recursos limitados.

Cuanto más crecen nuestras ciudades, menos interés hay en construir para lograr la escala que necesitan nuestras áreas urbanas para el uso eficiente de infraestructuras como agua, alcantarillado, electricidad y transporte público.

Los vehículos eléctricos siguen siendo vehículos. Los vehículos eléctricos hacen que nuestras ciudades sean menos atractivas y menos eficientes para modos de transporte más sostenibles. Más automóviles en las ciudades significan más espacio ocupado para estacionamiento, menos espacio y más peligro para el transporte público.

Enchufar un automóvil no evita que sea una máquina letal o que cause congestión. Todavía no existe un camino claro y sostenible para gestionar los desechos electrónicos generados por los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos no son «verdes». Todavía usan neumáticos que crean flujos masivos de desechos. El desgaste de los neumáticos produce microplásticos que terminan en nuestras vías fluviales y océanos.

Aunque los vehículos eléctricos usan frenado regenerativo, que es mejor que los automóviles tradicionales de combustión interna, todavía usan pastillas de freno cuando se aplican los frenos. El frenado genera polvo tóxico compuesto por metales pesados ​​como mercurio, plomo, cadmio y cromo. Estos metales pesados ​​llegan a nuestras fuentes hídricas, incrustándose en estos cuerpos de agua para siempre.

Si los vehículos eléctricos fueran excelentes para el planeta, es posible que no lleguemos a un nivel de uso para reducir significativamente las emisiones del transporte para alcanzar nuestros objetivos climáticos.

Al ritmo actual de adopción de vehículos eléctricos, pasarán muchas décadas antes de que suficientes motores eléctricos impulsen nuestra flota de vehículos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso con el cambio rápido a los vehículos eléctricos, aproximadamente el 80 por ciento de los vehículos que ingresan a la flota en esta década seguirían siendo vehículos ICE (vehículos con motores de combustión interna).

Las tasas actuales de adopción de EV (Vehículos Eléctricos) reflejan la aceptación por parte de los más ricos de nuestra sociedad. Una vez que aquellos con el mayor ingreso disponible compren autos eléctricos, podemos esperar que la curva de adopción se aplane.

Es injusto esperar que las personas de ingresos medios y bajos reemplacen sus vehículos actuales por autos eléctricos más caros. Mitigar las emisiones a través del consumismo es altamente inequitativo. Estamos colocando la carga más significativa en los grupos más vulnerables.

Aquellos que impulsan la tecnología como los vehículos eléctricos hacen grandes promesas que nos adormecen con la falsa sensación de que podemos vivir nuestras vidas prácticamente de la misma manera que lo hacemos ahora y no preocuparnos por el planeta. En realidad, nuestros estilos de vida deben sufrir cambios significativos para tener un impacto significativo.

A pesar de todo esto, hay buenas noticias. Los cambios necesarios para acercarnos a un futuro sostenible son muchas de las cosas que a muchos de nosotros nos encantan de vivir en una comunidad. Se trata de acercar los diferentes usos de la tierra para que sea posible vivir, trabajar y comprar en su vecindario. Se trata de conectar comunidades con infraestructura de ciclismo y transporte público para viajes más largos.

La vida tal como la conocemos tendrá que cambiar, pero ese cambio podría ser para mejorar. No necesitamos deshacernos de los millones de autos de combustible fósil que ya tenemos, pero deberíamos conducirlos mucho menos. Aunque suene bien, comprar un auto eléctrico nuevo no salvará el planeta.

—

Por: María Fernanda Plazas Bravo

Twitter: @mafeplazasbravo