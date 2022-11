Longobardi por CNN se televisará en toda la región a partir del lunes 21 de noviembre

El espacio estrenado en abril en CNN Radio AM 950 se transmitirá como formato radial en TV por la señal de CNN en Español de lunes a viernes de entre 7 am y 8 am (Miami).

A partir del lunes 21 de noviembre, Longobardi por CNN, el exitoso programa de radio de Marcelo Longobardi en CNN Radio AM 950, se televisará a través de CNN en Español. Potenciado por las múltiples plataformas digitales de la cadena de noticias, el espacio tendrá un alcance de más de 60 millones de hogares en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

El magazine será transmitido como formato radial en TV de lunes a viernes entre 7 am a 8 am (Miami) y ofrecerá a las audiencias de toda la región los temas más destacados de política, economía, deportes, humor, espectáculos y, por supuesto, el análisis inconfundible de Marcelo Longobardi.

Desde 2017 la audiencia de CNN en toda la región ha disfrutado de su show dominical de entrevistas En diálogo con Longobardi, nominado al Premio Emmy. Con Longobardi por CNN, el periodista argentino tendrá una presencia diaria en la pantalla de CNN en Español.

En este ciclo Longobardi estará acompañado por el periodista especializado en economía, Willy Kohan, y el analista internacional Juan Dillon desde París. El periodista Nicolás Singer ofrecerá actualizaciones sobre las noticias deportivas del momento, mientras que Romina Aldana estará a cargo de la locución y Maite Peñoñori contribuirá con notas de espectáculos. El espacio, además, contará con la participación y el profesionalismo de los reporteros de CNN en todo el mundo, entre ellos el corresponsal internacional jefe, José Levy, quien ofrecerá informes especiales con las noticias mundiales de especial relevancia para Argentina y la región.

Longobardi en CNN se suma a otros cinco espacios de CNN en Español producidos desde CNN Argentina para toda America Latina: En diálogo con Longobardi, Conecta2, Perspectivas desde Buenos Aires, CNN Redacción Buenos Aires y Mercado Sur.

Longobardi por CNN, de lunes a viernes de 7am a 8 am (Miami) a partir del próximo lunes 21 de noviembre en CNN en Español.