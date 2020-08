Lo que pasa detrás de la cortina de la pandemia

El país no se ha paralizado, muchísimas organizaciones no han parado sus operaciones y el gobierno no ha dejado de funcionar; todos caminando en medio de esta pandemia, algunos a la luz y vista de todos, y otros moviéndose detrás de cortinas, biombos y bastidores.

Uno de esos temas que avanza en medio de esta crisis, sin importar la presencia del Covid-19 en nuestro territorio, es el trámite de la licencia ambiental para explotar minerales del Páramo de Santurbán, que de darse, sería un golpe sin precedentes al medio ambiente, lo cual no solamente afectaría al departamento de Santander, sino a toda Colombia y a la humanidad en general.

Semana Sostenible, expresó en una publicación en estos últimos días: “La puja por el desarrollo del proyecto minero subterráneo denominado Soto Norte, que impulsa la Sociedad Minera de Santander (Minesa) desde el 2015, no para ni siquiera en tiempos de coronavirus” y agrega: “El informe también advierte sobre las afectaciones que traería el megaproyecto en la biodiversidad del Páramo de Santurbán, teniendo en cuenta que ese ecosistema alberga 450 especies de flora y 290 de fauna, en su gran mayoría endémicas. Según el informe, la ejecución del proyecto impactaría por lo menos a 60 tipos de especies de flora y fauna, al igual que 10 nacimientos de agua”.

Lo más grave de todo, es que este proyecto no está detenido y continúa avanzando, sin importar el impacto ambiental que pueda generar. Lo que pasa es que los noticieros de televisión nacional, las estaciones de radio y sus informativos y en general, la prensa escrita, tienen los ojos puestos en el problema de salud pública mundial y en la débil infraestructura hospitalaria que posee nuestro país, pero poco están informando acerca de estos otros temas que pueden ser igual o más dañinos para todos que la pandemia misma.

El periodista Félix de Bedout en su cuenta de Twitter (@fdbedout), publicó el martes pasado lo siguiente: “Cuando estaba en campaña el hoy presidente @IvanDuque dijo que no permitiría de ninguna manera, que la explotación minera afectara el Páramo de Santurbán.

Eso quiere decir que el Páramo de Santurbán está en grave peligro de verse afectado por la explotación minera” y luego expresó: “Después de ver el despliegue mediático y de redes sociales del Ministerio de Minas, no me quedan muchas dudas, van por el Páramos de Santurbán”.

Este tipo de cosas son muy comunes cuando el pueblo está distraído por cuenta de otra u otras situaciones, algunas más mediáticas que reales, otras supremamente preocupantes como lo del Sars Cov 2. Así nos empacaron La Represa del Quimbo y todo el daño ocasionado por ésta y así mismo han venido reformas, leyes y determinaciones que nos han impuesto sin ni siquiera darnos cuenta.

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04