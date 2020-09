Lo que necesita saber sobre los métodos anticonceptivos

Actualmente existen diferentes métodos anticoncepción reversibles, de corto y largo plazo, que se ajustan a las necesidades de cada mujer. Entre ellos se incluyen dispositivos y sistemas intrauterinos, implantes, inyectables, parches, anillos y la píldora.

Según datos presentados en el Estudio sobre Determinantes Sociales del Embarazo Adolescente 2018, realizado por el Ministerio de Salud, Profamilia y Plan, el 13,8 % de las jóvenes del país, entre los 13 y los 19 años, han estado embarazadas, cifra que asciende a 18,6% en zonas rurales[1].

Elegir un método de anticoncepción es una decisión que debe tomarse de manera responsable, informada y bajo la compañía de su médico de confianza. Seis décadas después de la creación de la píldora anticonceptiva, el mercado cuenta con diferentes innovaciones que se ajustan a las necesidades de cada mujer, como dispositivos y sistemas intrauterinos, implantes, inyectables, parches, anillos y la píldora, entre otras opciones reversibles de corto y largo plazo.

Sin embargo, a pesar de estos avances tecnológicos, el número de embarazos no planeados sigue registrando cifras alarmantes en Colombia y América Latina, debido principalmente a fatores como el bajo conocimiento de los métodos anticonceptivos, su uso de manera inconsistente o irregular y a decisiones personales de no utilizarlos.

De acuerdo con un informe presentando por la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años, y son sólo superadas por las de África subsahariana[2].

“Los embarazos no planificados afectan a mujeres y hombres de todas las edades, sin importar el nivel socioeconómico. De acuerdo con datos de la OMS[4], más del 33 % de las mujeres latinoamericanas en edad fértil no utilizan ningún método anticonceptivo, una cifra importante si se tienen en cuenta la gran variedad de opciones que se encuentran actualmente en el mercado”, explicó la Dra. Caroll Delgado, Asesora Médica de Bayer, Área Salud Femenina.

¿Cómo escoger un método anticonceptivo adecuado?

Si bien esta es una decisión que debe tomarse en compañía de su médico de confianza, algunas plataformas, como #YoPlaneoMiFuturo, cuentan con información detallada sobre los diferentes métodos de planificación que existen actualmente. El portal, incorporará en las próximas semanas un test gratuito para que las mujeres conozcan los métodos que pueden ajustarse mejor a sus necesidades, teniendo en cuenta factores como:

Porcentaje de efectividad en la prevención de un embarazo no planeado.

Si requiere periodicidad y forma de uso y autoadministración en su aplicación.

Dosis hormonal.

Efectos en el peso corporal.

Componentes (estrógeno – progestágeno – no hormonal).

Tipos de métodos anticonceptivos

Los métodos anticonceptivos reversibles se pueden agrupar en dos grandes segmentos, los de corta duración, que corresponden a aquellos que deben administrarse de manera regular para garantizar su efectividad, y los de larga duración, que son opciones que proporciona un profesional de la salud y que no requieren suministrarse periódicamente, garantizando una mayor eficacia.

Entre los métodos de corta duración más destacados se encuentran:

Píldora: es una pequeña tableta que contiene hormonas que son liberadas en todo el cuerpo y que debe ser ingerida por las mujeres todos los días a la misma hora. Su tasa de efectividad en uso típico del 91 % durante el primer año de uso[5].

es una pequeña tableta que contiene hormonas que son liberadas en todo el cuerpo y que debe ser ingerida por las mujeres todos los días a la misma hora. Su tasa de efectividad en uso típico del 91 % durante el primer año de uso[5]. Inyección: se debe colocar mensual o cada tres meses, según sea el caso, sin falta, para prevenir los embarazos no planeados. Tiene una efectividad hasta del 94% en uso típico[6]

se debe colocar mensual o cada tres meses, según sea el caso, sin falta, para prevenir los embarazos no planeados. Tiene una efectividad hasta del 94% en uso típico[6] Anillo vaginal: es un anillo blando y flexible que se introduce en la vagina para liberar hormonas que previenen la ovulación. Debe utilizarse por tres semanas y, luego de retirarlo, esperar siete días para volver a colocar uno nuevo. En uso típico tiene hasta un 91 % de efectividad en la prevención de embarazos no planeados[7].

es un anillo blando y flexible que se introduce en la vagina para liberar hormonas que previenen la ovulación. Debe utilizarse por tres semanas y, luego de retirarlo, esperar siete días para volver a colocar uno nuevo. En uso típico tiene hasta un 91 % de efectividad en la prevención de embarazos no planeados[7]. Parche: debe ubicarse en partes específicas del cuerpo para que libere hormonas que se absorben a través de la piel. Es necesario reemplazarlo cada siete días y dejarlo de usarlo en la cuarta semana, para iniciar nuevamente el proceso.

Métodos de larga duración

Lo métodos anticonceptivos de largo plazo tienen una tasa de falla mucho menor que los de corto plazo, debido a su tecnología y a que no requieren rutinas de suministro como la píldora.

Entre las opciones más destacadas se encuentran:

Sistema intrauterino hormonal: es un pequeño sistema en forma de T, fabricado con un plástico suave y flexible, que se coloca dentro del útero en un procedimiento médico. Este método libera baja dosis hormonal y tiene dos modelos que pueden durar 3 y 5 años, de acuerdo con el modelo que se elija. Su tasa de efectividad es del 99.8 % y puede retirarse en cualquier momento[8].

es un pequeño sistema en forma de T, fabricado con un plástico suave y flexible, que se coloca dentro del útero en un procedimiento médico. Este método libera baja dosis hormonal y tiene dos modelos que pueden durar 3 y 5 años, de acuerdo con el modelo que se elija. Su tasa de efectividad es del 99.8 % y puede retirarse en cualquier momento[8]. Dispositivo intrauterino de cobre: es un pequeño aparato de plástico en forma de T que contiene un alambre de cobre. Debe colocarse dentro del útero en un procedimiento médico sencillo y puede durar hasta 5 o 10 años, dependiendo del modelo. El dispositivo se puede retirar en cualquier momento y su efectividad es del 99,4 %3.

es un pequeño aparato de plástico en forma de T que contiene un alambre de cobre. Debe colocarse dentro del útero en un procedimiento médico sencillo y puede durar hasta 5 o 10 años, dependiendo del modelo. El dispositivo se puede retirar en cualquier momento y su efectividad es del 99,4 %3. Implante: es un pequeño cilindro de plástico flexible que se inserta bajo la piel del brazo. Hay dos modelos, que duran hasta 3 o 5 años, y su tasa de efectividad es del 99.9 %3. Puede retirarse en cualquier momento.

Para más información puede visitar el portal: http://www.yoplaneomifuturo.com.co/

