Lluvias de las últimas horas dejaron 32 emergencias en Neiva

Las emergencias ocasionadas por las lluvias de anoche en Neiva, fueron atendidas por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.

Inundaciones, árboles caídos, un incendio estructural, afectación de cubiertas de viviendas y otras emergencias, dejaron las fuertes lluvias que se presentaron en la noche del día miércoles 10 de junio y que se extendieron hasta la madrugada de hoy en la ciudad de Neiva.

Las torrenciales lluvias originaron emergencias y afectaciones en varios sectores de la ciudad. Así lo dio a conocer la Administración Municipal Primero Neiva, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva, que estuvo atenta a los llamados y solicitudes de emergencia de la comunidad.

De acuerdo al jefe de esta Oficina, Armando Cabrera Rivera, las lluvias generaron un total de 32 eventos los cuales fueron atendidos oportunamente por el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva. De ellos, 15 fueron provocados por la caída de árboles sobre viviendas y sobre la vía, en los siguientes sectores:

-Asentamiento Buenos Aires, Lote 078, caída de árbol sobre la vivienda.

-Bajo Tenerife, sobre la vivienda.

-Calle 21 con carrera 8B barrio Tenerife, sobre la vía.

-Carrera 11 B No 34. 20 barrio El Triángulo, sobre la vivienda.

-Calle 80 No 2-61, barrio Santa Rosa, sobre la vía.

-Calle 25 No 9-59, barrio José Eustasio Rivera, sobre la vía.

-Avenida 26 No 10W-145, sobre vivienda.

-Brisas del Venado lote 89, sobre la vía.

-Calle 2C No 24-50, barrio Las Américas, sobre la vía con afectación poste de energía.

-Carrera 7 con calle 8, sobre la vía.

-Carrera 15 calle 1D barrio San Martín, sobre la vía.

-Calle 11 con 30 Lote 25 barrio San Antonio, sobre la vivienda.

-Carrera 5 sur con calle 1, sobre vehículo.

-Asentamiento La Torcaza lote 11, sobre vivienda.

– Asentamiento Peñón Redondo Lote 232, sobre vivienda.

Igualmente se reportaron 10 inundaciones en los siguientes puntos de Neiva:

-Calle 2 sur No 15-79, barrio Santa Isabel.

-Carrera 31 A No 26 sur -22, barrio Puertas del Sol.

-Calle 20C No 36-15, barrio Limonar.

-Carrera 30 F No 1E -16, barrio Panorama.

-Carrera 30B No 1E Bis -03, El Peñón.

-Carrera 28 C No 2 I – 10, barrio Nueva Granada.

-Condominio Payandé, Carrera 20 No 20 A – 64 sur.

-Carrera 24 No 2 I – 01, barrio Las Américas.

-Carrera 30 F No 1E-16, barrio Panorama.

-Asentamiento La Primavera sector del Limonar.

Se presentaron también 6 eventos por colapso de cubierta de vivienda:

-Carrera 20 C No 2 B – 04, Nueva Granda.

-Carrera 1 D No 76B -10, barrio El Progreso, afectación sobre un vehículo.

-Calle 77 A No 1 D bis – 95, barrio Luis Eduardo Vanegas.

-Carrera 20 No 16 A -34, barrio La Libertad.

-Calle 1 H No 36 – 110, barrio Los Alpes.

-Calle 85 A No 9-18 barrio José María Carbonell.

Incendio

El Cuerpo de Bomberos Oficiales, atendió de igual manera un incendio estructural ocasionado por corto circuito que se registró en la estación de servicio Primax, Paso de la Barca, ubicada hacia la salida a Bogotá. La emergencia afectó equipos electrónicos, papelería y escritorio del área administrativa de la estación.

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, indicó que la oficina evalúa los daños y necesidades de las personas que resultaron afectadas por este evento hidrometeorológico. “Seguimos atentos, los organismos de socorro como la Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos seguiremos hoy con la atención de nuestra población neivana haciendo la evaluación de daños y afectaciones para determinar cuáles son sus necesidades y posteriormente apoyarlos con ayuda humanitaria de acuerdo a estas mismas”, manifestó el funcionario.