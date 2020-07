Llegó el día de la imputación contra el abogado Diego Cadena

Llegó el día: Diego Cadena irá al banquillo. Para este lunes 27 de julio está programada la audiencia de imputación de cargos en contra del reconocido abogado del expresidente Álvaro Uribe, la cual ha sido aplazada más de dos veces por solicitud de la defensa, la Fiscalía y por la crisis del Covid-19.

La imputación de cargos contra Diego Cadena se realizará de manera presencial a las 2:00 de la tarde en las instalaciones del Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá.

Un delegado de la Fiscalía le imputará al abogado Diego Cadena los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Además, le solicitará al juez del caso que se le imponga una medida de aseguramiento mientras se adelanta el proceso en su contra.

Diego Cadena es señalado de manipulación de testigos. Se dice que visitó diferentes cárceles del país con el fin de presionar a varios exparamilitares para que, a cambio de beneficios, declararan a favor del expresidente Álvaro Uribe, actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia.

Cadena ha reconocido públicamente que entregó pequeñas sumas de dinero a algunos de los presos, entre ellos, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Victor’, una de las fichas claves de este caso.

Sin embargo, afirmó que su objetivo era darles una “ayuda humanitaria” y no sobornarlos como lo asegura la Fiscalía. Además, resaltó que el expresidente Uribe, de quien era abogado, no sabía de estos pagos.

El actual senador Álvaro Uribe, por su parte, aseguró no conocer esos giros y mencionó que al enterarse no estuvo de acuerdo. Insistió que envió a Cadena a las cárceles a corroborar información y no a comprar testigos a su favor.

En defensa de Diego Cadena

Iván Cancino, apoderado del abogado Diego Cadena en este caso, le dijo a KienyKe.com que asistirán a la diligencia porque su cliente «siempre ha estado dispuesto a darle la cara a la justicia».

Frente a la medida de aseguramiento que solicitará la Fiscalía, Cancino señaló que le parece un «despropósito», pues el abogado Diego Cadena ha respondido a todos los llamados en medio de este proceso penal. «La defensa estará lista para demostrarle al juez que Diego Cadena debe defenderse en libertad», indicó.

El abogado Iván Cancino publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que expresó su preocupación por la filtración de piezas procesales de este caso que solo están en poder de la Fiscalía.

Según dijo, la filtración de estas pruebas son una demostración de las irregularidades cometidas en la investigación contra Diego Cadena.

«Los medios de comunicación están en su derecho de publicar la información que llega a su poder, pero la Fiscalía tiene la obligación de no dañar la investigación, poniendo en peligro a los sujetos procesales y violando la presunción de inocencia», aseguró.

El defensor mencionó que Diego Cadena «no ha transgredido la ley penal en sus actuaciones como abogado» y que cada una de las actividades que realizó como apoderado el expresidente Álvaro Uribe fueron ajustadas a las normas.

«Así se demostrará en las etapas procesales. El abogado diego Cadena jamás trató de manipular el testimonio de algún declarante», finalizó.

—

Crédito: Red Medios Digital