Líderes de escuelas de formación deportiva, realizaron sesión Concejal por un Día

Cerca de 10 puntos se presentaron por parte de los líderes de formación de escuelas de fútbol de la ciudad de Neiva, en este día especial de Concejal por un día.

Entre los temas importantes que se debatieron, fueron la práctica del fútbol como pilar fundamental de la transformación social; el eje social como engranaje de los gestores deportivos; la recuperación de canchas de fútbol más representativas del municipio de Neiva, y el deportista apoyado con el enfoque de deportista de rendimiento, entre otros.

Para el presidente del Concejo de Neiva, Iván Cangrejo Torres, esta experiencia fue importante porque visibiliza las principales problemáticas de esta práctica deportiva en la ciudad. Y se enfatiza que se eligió el Fútbol, por ser el deporte más popular.

Los participantes en esta sesión, eligieron a la líder deportiva, Diana Nataly Díaz, como presidenta del Concejo por un Día, para presidir la jornada en la Corporación.

Sobre la tasa prodeportes, el aumento del porcentaje anual y el Acuerdo Municipal, para que se defina el porcentaje específico en diferentes ítems deportivos, para dejar pactado y asegurado, ese valor, estuvo a cargo de la concejal Paola Andrea Mora Díaz, quien expresó que “nuestra prioridad es la recuperación social de nuestra niñez. Hago un llamado a los actuales concejales y a los que llegarán, para que se enfoquen en el deporte; el fútbol es un deporte que más atrae a nivel mundial, a las familias, a nuestros jóvenes. Nuestros dirigentes deben vincular a los líderes deportivos, el fútbol es un deporte de transformación social y no está solamente a cargo de los dirigentes sino de los políticos”.

Por otro lado, el concejal por un Día, William Ramírez, se refirió a la recuperación de canchas de fútbol más representativas del municipio de Neiva, como las de los barrios Cándido y Canaima: “Es vital para el mantenimiento de estos escenarios deportivos, el granulo, que es un derivado de las llantas, para que las canchas duren más. Desafortunadamente, en el 2016, esa Administración eliminó que los clubes deportivos, aportaran en la recuperación de los escenarios, para que hiciéramos el aporte del granulo y ahí empezó el deterioro de las canchas”. Luego añadió que a raíz de la pandemia, la actual Administración, destinó recursos para la salud y apenas este año se vienen realizando la recuperación, gracias al aporte de clubes deportivos.

El concejal Iván Cangrejo reitera las falencias que tienen las entidades gubernamentales, el poco apoyo a la Liga de Fútbol y los malos manejos que se le ha dado, siendo una entidad privada, pero que recibe apoyo del sector público. Advirtió la carencia de escenarios deportivos en la capital huilense, específicamente para Fútbol 11 y el poco apoyo para las competencias locales, regionales y nacionales, en cuanto a implementos deportivos, uniformes y viáticos.

El concejal por un Día, Alexander Cubillos, manifestó que muchos jóvenes que vienen de formación con la ilusión de ser futbolistas profesionales, no encuentran un apoyo robusta y propuestas serias en el fútbol profesional colombiano. “Su familia se desencanta, por la falta de apoyo, quienes ven que a esa edad, a los 17 o 18 años, ya debería estar en programa serio y que sean deportistas de proyección; no hay confianza y el joven al no tener un apoyo familiar, tiene que tomar otros rumbos y apartarse del deporte”.

Otros de los temas que se discutieron fueron la formación a entrenadores de Fútbol; el apoyo económico a clubes que participan en torneos nacionales de Fútbol organizados por la Difutbol; la política pública del Deporte; las necesidades de nuevas canchas y el Parque del Fútbol; el apoyo de promoción y masificación del fútbol femenino, y la reestructuración total del programa de escuelas de formación deportiva.