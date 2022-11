Las últimas tendencias en viajes sostenibles que marcarán el futuro del turismo

El 96% de los colombianos que viajan confirma que hacerlo de forma sostenible le parece importante y un 60% dice que las recientes noticias sobre el cambio climático le han influido a la hora de elegir opciones más sostenibles en lo relacionado con los viajes.

El estudio de mercado más extenso que ha llevado a cabo el líder tecnológico hasta la fecha destaca el creciente deseo de tomar decisiones más conscientes a lo largo de toda la experiencia de viaje.

En este sentido, el 66% de los colombianos que viajan dice que las medidas de sostenibilidad de los proveedores de alojamiento y de transporte desempeñan un papel muy importante en sus decisiones sobre alojamiento y transporte respectivamente. De hecho, el 90% de las personas dice que es más probable que reserve un alojamiento sostenible (tanto si ya lo estaba buscando como si no).

En busca de estancias más sostenibles

La visibilidad de los alojamientos sostenibles y la conciencia de que existen sigue creciendo. Un 46% de las personas confirma haber visto al menos un alojamiento sostenible en una web de viajes durante el último año y el 49% indica que ha buscado activamente las medidas de sostenibilidad del alojamiento antes de reservar.

Lo que es aún más alentador es que un 53% de las personas dice que se hospedó en un alojamiento sostenible el pasado año. Las razones seleccionadas por quienes optaron por un alojamiento sostenible varían:

El 54% dice que eligió el alojamiento para ayudar a reducir el impacto en el medioambiente.

Un tercio (33%) quería tener una experiencia más auténtica en el destino.

Un 34% cree que los alojamientos sostenibles tratan mejor a la comunidad local.

Aunque el 96% de los colombianos tiene la intención de elegir un alojamiento sostenible al menos una vez durante el próximo año, todavía queda mucho por hacer para que las opciones de alojamiento más sostenibles resulten más fáciles de encontrar.

Entre los viajeros que no se hospedaron en un alojamiento sostenible el año pasado, el 26% dijo que no sabía que existían. Esto es un 33% menos que en 2021, lo que indica que cada vez hay más conciencia al respecto, por su parte, el 40% de las personas afirma que todavía no sabía cómo encontrarlos.

La mitad (50%) admite que no busca activamente las medidas de sostenibilidad del alojamiento antes de reservar, pero que las consultaría si fueran de fácil acceso. Esto pone aún más de manifiesto la importancia de que la información sobre sostenibilidad sea transparente y comprensible para un público amplio de personas.

Punto de inflexión para el transporte

La comunidad viajera internacional se preocupa por lo lejos que viaja, cómo llega al destino y cómo se va a desplazar una vez allí. El 18% afirma que eligió viajar a un destino más cercano para reducir su huella de carbono y aproximadamente una de cada cinco personas (20%) indicó que había buscado información sobre transporte público u opciones para alquilar bicis en el destino elegido.

El 7% de los turistas eligió viajar en tren, en vez de en carro, cuando se trataba de distancias más largas y algo menos el 22% dice que se avergüenza de volar debido al impacto que tiene en el medioambiente.

A la hora de reservar el transporte para viajar, el 49% busca activamente información sobre sostenibilidad. Si bien el mismo 49% revela que no busca activamente opciones de transporte más sostenibles, esto sigue teniendo un impacto en el comportamiento de reserva y en la satisfacción del cliente.