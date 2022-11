Las tres ucranias y un poco de historia (II)

Con la caída de la URSS, promovida por errores de Nikita Krushov, quien remplazo a Stalin y el posterior mandato de Mijail Gorbachov, quien decreto la famosa Perestroika, se derrumbaron sus pilares ideológicos, cambiando de facto su injerencia sobre muchos países que la conformaban, provocando una ola de revoluciones y cambios de gobierno a lo largo de las Repúblicas Socialistas, entre sus efectos más representativos estuvo la reunificación alemana, con la famosa caída del muro de Berlín.

Como consecuencia de este maremoto geopolítico, se creó la federación de Rusia que conocemos hoy (1991), abriendo sus puertas, al libre mercado, con todos sus beneficios y consecuencias, generando una victoria contundente de Estados Unidos ante su eterno rival, dejándolo como la única potencia Hegemónica un cuento que los norteamericanos crearon y se lo han hecho creer a la fuerza a todo el mundo; estos cambios al interior de la Unión Soviética impulso, no solo a las repúblicas socialistas soviéticas a buscar su independencia, sino también a regiones al interior de la misa Rusia como el caso de Chechenia y otras regiones, que intentaron independizarse por iniciativa propia y tal vez por alguna que otra injerencia externa.

Ucrania también logro su independencia en 1991, pero a diferencia de otros países, la gran masa de ciudadanos de origen ruso y a fines a su cultura y costumbres inclinaban la balanza para que el gobierno local estuviera alineado con Moscú.

Dando origen a tres categorías de ucranianos:

Los Ucranianos Prorrusos: conformado por aquellos descendientes directos de las migraciones promovidas por Stalin o los descendientes de los ucranianos que pertenecieron al ejército rojo, los cuales en su mayoría hablan Ruso, manteniendo su cultura y tradiciones, algunos estuvieron en desacuerdo con la independencia de Ucrania y, por el contrario, pidieron la reunificación con la madre Rusia, incluso pretendieron revivir un estado autónomo que fue llamado en 1897 como NovaRussia, el cual estaría conformado por las regiones de Kharkiv, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Kherson, Mykolaiv, Odessa y Crimea, los principales lugares de asentamiento de los ucranianos Prorrusos. Los Ucranianos Pro occidentales: Son Aquellos Ucranianos, principalmente hijos de los ciudadanos de la República Socialista Soviética de Ucrania, jóvenes que consideran más beneficioso una relación directa con Europa y Estados Unidos, que con Rusia para desarrollar su país, este sector social fue el gran promotor social del Euromaiden o el golpe de estado de 2014, que saco del poder al presidente electo Víktor Yanukóvich, (Afín a Moscú) sus integrantes son ciudadanos de edad joven y adulta, principalmente estudiantes, empresarios y políticos. Los Nacionalistas y Ultranacionalistas Ucranianos, son ciudadanos, descendientes directos de los Ucranianos que hicieron parte del ejército nazi, o jóvenes que se sienten identificados con su ideología; en el golpe cívico-militar del Euromaiden del 2014 conformaron el ala militar que genero enfrentamientos en las calles, su referente es el nacionalista Ucraniano Stepan Bandera, quien comando los movimientos de impedancia ucraniana durante la segunda guerra mundial, siendo colaboracionista del ejército Nazi, este movimiento nacionalista y ultranacionalista ucraniano, ha tomado gran relevancia y poder en el gobierno, por su violencia y apasionada defensa de los símbolos patrios, rememorando las ideas el Nacionalsocialismo, algunos documentos desclasificados, establecen una intervención directa de la CIA, el MI5 y otras organizaciones y fundaciones Norteamericanas e Inglesas, que apoyaron, financiaron, armaron e instruyeron militarmente a sus miembros, con el objetivo de lograr una confrontación directa con Rusia, y para ello han asediado, bombardeado y combatido desde el 2014, en contra de los ucranianos prorrusos en la región de Dombass (Donetsk, Lugansk); al tomar cada día más fuerza estas agrupaciones como son el batallón Azov, el Batallón Kraken, o el partido del Sector Derecho, su actuar y defensa de ucrania ha hecho que ucranianos pro occidentales se sientan representados por ellos.

Estas tres ucranias, donde los pro occidentales y los Nacionalistas, se han venido mezclando estrechamente, conllevo a que los ciudadanos prorrusos, desde el 2014, buscaran su independencia, lográndolo solamente la península de Crimea, quien con el apoyo de Rusia, realizó una consulta en donde el 96.7% de la población voto si a la adhesión a la federación Rusa, mientras que las regiones de Kharkiv, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Kherson, Mykolaiv y Odessa, fueran copadas militarmente por los partidarios de la nueva dirigencia política y militar ucraniana, pero solo las regiones de Dontesk, Luganskh (Dombass), decidieron declarar su independencia y con la ayuda militar de Rusia, formaron su propia milicia para defenderse de los ataques del ejército ucraniano quienes literalmente desprecian su existencia y buscan o su desplazamiento o su exterminio.

Algunos políticos, como el expresidente Petró Poroshenko y el actual presidente Volodomir Zelenski, han manifestado su intención de erradicar a los pueblos prorrusos, su cultura, su lenguaje y sus tradiciones rusas, manifestando, que aquel que se sintiera ruso, debería desplazarse a territorio ruso o literalmente atenerse a las consecuencias:

“Porque nosotros tendremos trabajo, y ellos no. Tendremos pensiones, ellos no. Tendremos cuidado para nuestros niños y jubilados, ellos no. Nuestros hijos irán a escuelas y jardines de infancia. Sus hijos se sentarán en refugios antiaéreos/sótanos. ¡No saben hacer nada!, Así es como ganaremos la guerra».

Expresidente Ucraniano Petró Poroshenko. 2014

“Hagamos la Guerra en Dombass”

Presidente Ucraniano Volodomir Zelensky. 2019

Según informes de agencias internacionales, en el Dombass prorruso, entre el 2014 y 2021, fueron asesinados 14.000 mil personas de los cuales, tan solo entre 3.000 y 4.000 eran combatientes, lo que significa que el ejército ucraniano asesino a 9.000 mil civiles, entre ancianos, mujeres y niños, por el hecho de no sentirse ucranianos y tener mayor afinidad con Rusia, así como defender el territorio donde nacieron, su cultura y su idioma; esta situación no pasó desapercibida por el presidente Putin, quien en varias intervenciones inclusive en Naciones Unidas, solicito a Europa y Norteamérica, detener su apoyo y financiación del ejército ucraniano por las masacres que estaba cometiendo al este de Ucrania, recordemos que por inactiva rusa, se firmaron 2 acuerdos de alto al fuego, los acuerdos de Minsk I y Minsk II, los cuales fueron incumplidos por el Ucrania, hace poco dijo el expresidente Ucraniano Petró Poroshenko

“El acuerdo de Minsk se usó para ganar tiempo: los acuerdos de Minsk ‘no significaban nada”

Petró Poroshenko. 2022

Este genocidio a la vista de todos, pero silenciado e incluso manipulado, por los medios de comunicación, no genero llamados de intervención de los países occidentales, ni resoluciones de las Naciones Unidas, ni bloqueos o sanciones, solamente cuando Putin decide realizar su terrible intervención militar, es cuando todos los medios occidentales, sincronizados como una orquesta buscan el culpable en Moscú, sin profundizar en los orígenes del conflicto, y se ve a políticos y organizaciones, llamando a la guerra y financiando y donando armamento, en lugar de buscar la paz a través de la diplomacia, como si estuvieran esperando repartirse lo que quede.

En otra ocasión hablaremos de las circunstancias, intereses, actores y beneficiarios, que derivaron en esta guerra, por el momento diremos que Ucrania ha perdido no solo territorio valioso, sino también la separación de una de las tres ucranias, la de los Prorrusos, que hoy anexados a Rusia jamás volverán a ser ucranianos.

—

Por: Óscar Eduardo Mazorra Otálora

Miembro del Frente Amplio