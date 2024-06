Las obras en el Huila continúan – Parte II

Una de las promesas de valor que tuvo mucha fuerza en un instante de la pasada campaña electoral a la gobernación del Huila y que dejó como vencedor al destacado dirigente político Rodrigo Villalba Mosquera, fue la puesta en marcha de obras sumamente importantes para el departamento y su gente, durante el gobierno de Luis Enrique Dussán López, uno de sus más destacados alfiles. Darles continuidad a ellas y reconocer su origen le da altura a la presente administración.

Llevar gas a regiones apartadas de este territorio fue una de las apuestas más significativas del gobierno Huila Crece el cual fue encabezado por Dussán López, quien goza por estos días de un merecido descanso luego de tan trajinado e inusual periodo de gobierno, repito, con pandemia, estallido social, ola invernal, enfermedades delicadas que acosaron al exmandatario y la lamentable pérdida de su queridísima señora esposa.

No obstante, las adversidades, su hidalguía y temple, le permitieron avanzar en favor de los huilenses, apoyando de manera irrestricta a los productores agropecuarios, invirtiendo en educación, cultura, salud, turismo, saneamiento básico, vías, desarrollo social integral, entre muchas otras obras de gran impacto, algunas que alcanzaron a ser inauguradas y otras que quedaron en ejecución o por ejecutar, pero ya proyectadas y financiadas.

Me voy a centrar en los proyectos de gasificación, inversión histórica que alcanzó los $83.271 millones, con los que se benefició a 18.982 familias; es decir, cerca de 80.000 huilenses que cocinaban con leña, con gasolina o que corrían detrás de un camión para poder adquirir un cilindro de gas, pagando un combustible muy costoso, ahora pueden tener el servicio a mucho más bajo precio y en la comodidad de su hogar.

Quienes no han cocinado con leña, no han tenido que afrontar crisis respiratorias por enfermedades causadas por el humo generado en este tipo de prácticas, o no han tenido que ir al monte a recoger madera para poder procesar los alimentos, tal vez no alcancen a dimensionar lo que significa esta gestión y obra, pero si consideran los beneficios para aquellas personas que habitan los rincones apartados del departamento, tal vez logren entender el verdadero impacto que estas inversiones significan.

Me complace saber que gran parte de estas obras, las que no fueron terminadas, aún están en proceso y avanzan en las manos de una persona con la sensibilidad social y humana de un excelente líder, quien ha demostrado con hechos durante toda su vida pública, su gran responsabilidad y compromiso con la comunidad, sin importar si ésta ha apoyado sus gestas políticas o no.

Estoy convencido que la confianza que los huilenses depositaron en el actual gobernador, es la respuesta y reconocimiento a su destacada y loable labor, además, hay que tener en cuenta la importancia del gran equipo que lo ha acompañado siempre y que ha venido nutriéndose día tras día con figuras valiosas como Flora Perdomo Andrade, quien, gracias a su gestión legislativa, le aporta también muchísimo al país y en especial a esta maravillosa región Surcolombiana.

Adenda: Que sigan las obras iniciadas en el gobierno Huila Crece y muchas más de iniciativa de este mandato para construir día a día un Huila Grande.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X (Twitter): @Hufercao04