Ladrones y vándalos están en gobiernos tradicionales

Es lamentable ver que muchos colombianos y huilenses en especial, aún no se quitan el velo de los ojos que no les permite ver la corrupción campante en manos de ladrones de cuello blanco, muchos de ellos nuestros propios amigos a quienes hemos elegido y han traicionado la confianza que nunca debimos depositar en ellos.

Hay ejemplos por doquier en nuestra geografía local, tales como, vías que se hicieron de mala calidad, puentes que nunca se construyeron, complejos deportivos y hospitales como elefantes blancos, niños y adultos violentados con alimentos de mala calidad y a otros que no les llegan o llegan incompletos, servicios públicos impagables e injustos, no ejecutar los presupuestos también es nocivo para el desarrollo, entre otros.

Pero seguimos excitados con noticias de bulgar corrupción, se ha destapado la perdida de más de 70 mil millones de pesos en manos de la ministra de las TIC, exitosa representante de esa gente de bien que no les gusta que los ciudadanos se pronuncien a traves de la protesta, fiel escudera del gobierno Duque y de la más rancia casa política de los Char y de Vargas Lleras, y ahí si no vemos a los medios nacionales informando y haciendo pedagogía contra el delito y no favor, no vemos a los políticos gobiernistas haciendo un solo llamado de atención para que se hagan juicios de valor a estos vándalos, estas parecen ser las razones para que la gente busque votar por otro modelo económico y de gobierno.

Hoy pido a mis lectores, que construyamos conciencia, solo eso nos resta, es lo único que no nos pueden arrebatar, es hora de compartir argumentos para consolidar una ciudadanía más participativa y reclamante, tenemos las redes sociales para no callar, ya no hay veto de la prensa arrodillada por contratos publicitarios, es la era de los que no tenían voz.

—

Por: Juan Felipe Molano Perdomo – jmolano74@hotmail.com

Twitter: @JuanFelipeMola8