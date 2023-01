La verdad de las fotos íntimas de Ángela Aguilar, que se filtraron en Twitter

Las filtraciones sobre la vida privada de los famosos continúan en las redes sociales, esta vez es Ángela Aguilar quien se encuentra a en el blanco de la polémica luego de que usuarios de Twitter filtraron supuestas fotos intimas de la cantante que ya recorren la red.

Esta no es la primera vez que se filtran supuestas fotos intimas de Ángela Aguilar en Twitter pero, de nueva cuenta la ‘princesa del regional mexicano’ parece hacer caso omiso de las publicaciones pues, sabe la verdad detrás de la polémica que rodea a la familia Aguilar en redes sociales.

Las supuestas fotos que filtraron en Twitter de Ángela Aguilar muestran a la cantante sin ropa y posando frente a un espejo. Aunque en varios medios se especula que habría sido su ex novio, Gussy Lau, el encargado de publicar dichas imágenes y hasta un video prohíbido de la hija de Pepe Aguilar, los internautas se percataron de que algo no cuadra, ya que el estilo de vida opulenta de la ‘princesa del regional mexicano’ no está presente en las postales, lo que arrojó la verdad detrás de esta tendencia.

Usuarios se dieron la tarea de analizar los detalles de las supuestas fotos que filtraron en Twitter, y recalcan que se puede ver que no se trata de Ángela Aguilar, sino de una edición fotográfica sobre las imágenes de una modelo argentina que comparte contenido a través de OnlyFans.

Hasta el momento ni Ángela Aguilar ni ningún otro miembro de la dinastía Aguilar, se han pronunciado al respecto de las fotos intimas que editaron con la cara de la cantante pero, no se descarta que en su próximo encuentro con la prensa aborden el tema que se volvió tendencia en Twitter.

Los fans de la cantante de regional mexicano hacen énfasis en divulgar la verdad detrás de las supuestas fotos intimas que se filtraron en Internet para así detener la cadena de fakenews que se ha vuelto viral, no solamente en Twitter, si no que también ya se divulga en otras redes sociales.

