La población infantil del municipio de Villavieja goza de jornadas de promoción de lectura

La Biblioteca Departamental Olegario Rivera en articulación con la Biblioteca Municipal Huellas y el Comfamiliar del Huila lleva a cabo jornadas de promoción de lectura en las veredas de San Alfonso, Potosí y La Victoria del municipio de Villavieja.

La Biblioteca Departamental Olegario Rivera llevó a cabo tres jornadas de promoción de lectura en el municipio de Villavieja, específicamente en las veredas de San Alfonso, Potosí y la Victoria, en donde niños, niñas, jóvenes y adolescentes de diferentes instituciones educativas gozaron de espacios lúdicos y pedagógicos.

Esta actividad fue realizada gracias a la articulación de la Biblioteca Departamental, la Biblioteca Municipal Huellas de la ciudad de Neiva y la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar del Huila, quienes brindaron a las comunidades de las distintas veredas una amplia oferta de actividades como: la herramienta educativa Kamishibai o “teatro de papel”, una innovadora forma de contar historias por medio de láminas ilustrativas, la lectura en voz alta, los talleres artísticos y la realidad virtual.

Estos escenarios son vitales para incentivar los hábitos de lectura y escritura en esta población, así como aportar al desarrollo cognitivo y emocional de cada niño(a). “Estas jornadas permiten que niños, niñas y adolescentes disfruten del Kamishibai, la realidad virtual, la lectura en voz alta y diferentes talleres artísticos que le ayudan a su desarrollo emocional, creatividad y a sus capacidades cognitivas”, afirmó Diana Milena Figueroa, bibliotecóloga encargada de la Sala Infantil Tío Conejo de la Biblioteca Departamental Olegario Rivera.

En este recorrido se resalta lo valioso de construir hábitos de lectura a través de diferentes estrategias y formatos de promoción, también se reconoce la importancia de incentivar el amor por las letras y las historias en la comunidad. “Estamos en este sector tan hermoso con los estudiantes, brindándoles la pedagogía de la lectura, del amor por las palabras, por las letras y por los libros para que no se empolven en los estantes. Lo maravilloso de converger lo pasado, lo presente y lo futuro reflejado en las distintas estrategias que traemos para mostrar”, planteó Aura Stella Arciniegas, gestora cultural y representante de la Biblioteca Municipal Huellas de la ciudad de Neiva.

La lectura además de permitirles a los y las niñas tener un espacio de esparcimiento y diversión, les brinda un panorama amplio de la realidad. Los cuentos, los comics, la poesía y los diversos géneros literarios, son una herramienta útil para profundizar en temas importantes como el cuidado del medio ambiente, la aplicación de los valores humanos, entre otros, generando no sólo el hábito de la lectura sino, hábitos de cuidado ambiental y la buena convivencia.

“Lo que más me gustó de esta actividad fue que pintamos, nos sentimos alegres por el libro que leímos. Me encantó casi todo lo que hicimos, también por el libro aprendimos unas lecciones y enseñanzas como cuidar el río, no contaminarlo, no talar árboles y mantenerlos sanos de cualquier cosa que le pueda hacer daño”, afirmó Ana Yired Suache Ayala, estudiante y habitante de la vereda Potosí.