La perla jurídica del abogado de la USCO

COMUNICADO DOCENTES VISITANTES

En el Diario la Nación, el jurídico de la Universidad Surcolombiana se pronunció frente a la exclusión de más de 300 docentes en los próximos comicios electorales.

El jurídico argumenta que “La tipología de los demás docentes, no pueden ser referidos, ni asimilados al concepto de servidores públicos que puedan ejercer el derecho a voto en el proceso de designación en la medida que la Universidad no adelanta un proceso de concurso para vincularlos, pero además que dichas vinculaciones tiene en común que son eminentemente temporales, siendo clara la norma en limitar los periodos académicos de vinculación (visitantes), limitando la vinculación al desarrollo especifico de una actividad (invitados) o por el periodo académico respectivo (docente ad honorem”, precisó el jurídico Eduardo Richard Vargas.

¿El falaz la declaración del Jurídico?

Cuando argumenta que los catedráticos excluidos de la elección de rector el próximo 18 de marzo, no pueden votar porque no ostentan la calidad de servidores públicos, se le olvida al funcionario que de conformidad con el artículo 73 y 74 de la Ley 30 de 1992, ni los docentes catedráticos (independientemente de su categoría o si han o no participado de convocatoria), al igual que los ocasionales, NO SON empleados públicos ni trabajadores oficiales, teniendo en cuenta que su vinculación es por un periodo de tiempo determinado, que en el caso de los segundos no puede superar más de un año.

Lo manifestado por el jurídico da a entender que también se les debe cercenar el derecho a la participación y al voto a los docentes ocasionales de la Universidad porque tampoco tienen la condición indicada por el doctor Richard Vargas para ejercer el derecho fundamental (PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA), que entre otras cosas es el sustento del Estado Social de Derecho.

La Universidad no puede excluir a más de 300 docentes para votar

La institución de Educación Superior debe en esa medida debe garantizar a sus docentes, independientemente de la calidad de vinculación, sus derechos fundamentales de elegir y tomar parte en elecciones, artículo 40 numeral 1 Y 2 de la Constitución Política de Colombia; así como el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de nuestra Carta Magna.