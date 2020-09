La paz, un concepto complejo y de múltiples interpretaciones

¿Es la paz igual para todas las personas?

Yo pienso que el concepto es complejo y de múltiples interpretaciones; la paz es para algunos la seguridad para desplazarse por las carreteras y poder ir a disfrutar de sus fincas y vacaciones, no ser extorsionados o secuestrados. Para otros es no ser atracados o robados en la calle, desplazarse seguramente en la ciudad, disponer de oportunidades laborales, de estudio y desarrollo comunitario; contar con los servicios sanitarios básicos y un adecuado sistema de salud, no morir de hambre.

No es simplemente una firma de un acuerdo de paz entre dos fuerzas en conflicto, son las verdaderas reformas sociales, la penalización de la corrupción y la participación de la sociedad en pleno los procesos que construyen la paz.

El reto es el compromiso de todos los actores de la sociedad a cumplir y hacer respetar los acuerdos, no podemos permitir que nos inundemos nuevamente de masacres, que nos maten la esperanza y nos invada el terror, debemos cambiar nuestra actitud simplona e irresponsable y unir esfuerzos para el desarrollo del país.

Esto implica grandes sacrificios, cultivar los valores morales, el respeto y la tolerancia.

El acuerdo de paz está herido de gravedad, no se han hecho un proceso de reinserción social y la reparación de parte de las FARC ha sido nula, minimizando los delitos de lesa humanidad que cometieron como los secuestros, desapariciones, abusos a las mujeres y el reclutamiento de menores de edad.

Los actores del conflicto han mutado, ya no se llaman guerrilleros o paramilitares, ahora usan nombres de bandas criminales, desde donde siguen con el control de la distribución de drogas, armas y la minería ilegal.

La guerra es un negocio en el cual se mueven muchos millones de dólares y existen intereses en que ella se perpetúe. Los últimos cinco gobiernos de nuestro país han sido “luchadores por la paz” desde diferentes orillas y con iguales de fracasos, sin cambios sociales dramáticos.

Esta construcción inicia en la casa, comportamientos tan simples como: respetar las señales de tránsito, la no evasión de impuestos, no ejercer influencias para obtener prebendas, denunciar los actos de corrupción y repudiar socialmente a las personas que lo hacen; tener conciencia ambiental y proteger el medio ambiente; tolerancia y respeto hacia la diversidad.

El mejor inicio es desde el cambio personal, que nos apropiemos de nuestros deberes y los cumplamos, que cultivemos la tolerancia y el respeto para el resurgimiento de un nuevo país, que empecemos por construir una micro-paz desde nuestro entorno.

Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar – adonistupac@gmail.com