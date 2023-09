La Nintendo Switch: una joya revolucionaria de Nintendo

Hoy vamos a hablar de una de las empresas de videojuegos más importantes de la historia: Nintendo. Desde el lanzamiento de su primera consola hace ya más de cuarenta años, la empresa ha revolucionado al rubro tanto en la tecnología de sus equipos como en la calidad de sus videojuegos.

En esta oportunidad, nos vamos a centrar en la Nintendo Switch, la consola más vendida de la marca hasta la fecha y la primera en combinar una de mesa con el diseño de una consola de videojuegos portátil.

Y como lo que hace grande a cualquier consola son sus juegos, haremos un repaso por los títulos más importantes que tienen para ofrecer. En esta ocasión, decidimos centrarnos en dos de las franquicias más populares de Nintendo en particular y del gaming en general: Zelda y Pokemon

Nintendo Switch

La Nintendo Switch es el representante de la marca en las consolas de última generación. Como todas las consolas de Nintendo, esta se aleja significativamente de sus principales competidores, la PlayStation de Sony y la Xbox One de Microsoft para dar una experiencia nueva.

Si bien esta consola no cuenta con gráficos tan potentes como las últimas dos mencionadas, con ella se abre una nueva forma de acceder a los videojuegos. La Nintendo Switch logra esto al ser la primera consola en contar con una versión portátil completamente incorporada a la principal.

Esta entonces es básicamente dos equipos en uno, permitiendo experiencias muy distintas entre sí .Por eso podemos decir también que en el Nintendo Switch precio están tanto el de la consola principal como la portátil.

Si bien esto trae la obvia ventaja de poder acceder a cualquier juego de la consola en cualquier lugar, es verdad que quienes no vayan a utilizar esta función terminarán pagando por algo que no pidieron.

Pero por otro lado, también es posible encontrar versiones de la Nintendo Switch precio Colombia que cuentan con controles distintos a los especializados para el uso portátil.

Volviendo a su portabilidad, esta consola cuenta con tres modos. Primero tenemos al modo Tv, el cual funciona de forma idéntica al de las consolas tradicionales: se enchufa la Nintendo Switch al televisor, el control a la consola y se la utiliza como cualquier otra.

También está su modo semi portátil, este destaca principalmente en los juegos multijugador, ya que permite a varias personas contar con una mini consola en la cual ver la acción.

Por último tenemos al modo que verdaderamente la distingue de las demás, el modo portátil. Con él, esta se vuelve de un momento a otro una consola portátil que permite llevar el juego a cualquier lado.

Aunque el Nintendo Switch precio hace que sea algo así el “Apple de los videojuegos”, de la misma forma que la marca de la manzana esto viene de la mano de funciones particulares.

Por otro lado, y con esto comenzamos con la segunda parte de nuestro artículo, otro de los puntos más importante de esta consola son sus juegos exclusivos. Si bien podríamos dedicarle un artículo entero (o varios) a hablar sobre las sagas exclusivas de Nintendo, hoy nos decidimos por dos infalibles.

Pokemon

Si existe una franquicia que no necesita introducción es Pokemon. Desde su lanzamiento en la mini consola retro game boy hace casi tres décadas, este juego ha crecido hasta volverse una de las marcas más conocidas del mundo.

Hoy en día, Pokémon se estableció como un verdadero fenómeno, contando con series, películas, videojuegos, juegos de cartas, muñecos y toda una serie de indumentaria.

Nueve generaciones luego de los clásicos Pokémon Rojo y Pokémon Verde, este icónico juego de consola de videojuegos portátil encuentra su novena generación en la Nintendo Swich: el Pokemon Violeta y el Pokemon Escarlata.

Aclamados por tanto la crítica como los fans, este es el primer juego principal de Pokemon en dar el salto a las consolas de mesa, y se nota. Ahora incorporando gráficos más detallados que nunca, el Pokemon Violeta y Escarlata aparece como un videojuego de mundo abierto donde por primera vez los distintos Pokemon vagan libres.

Zelda

Otra saga de Nintendo que tuvo su nacimiento en una consola retro es el Zelda. Habiendo sido lanzado originalmente para la NES en 1986, hoy en día su lista de juego cuenta con 29 títulos en total sumando todos los tipos de consola de videojuegos de Nintendo.

Aunque también es posible jugar generaciones pasadas de Zelda en la Switch, las que verdaderamente destacan son las dos entregas más nuevas: Zelda: Breath of the Wild y Zelda: Tears of Kingdom, lanzadas a principios de este año.

El primero de ellos fue uno de los primeros juegos que acompañó a la Nintendo Colombia en su lanzamiento allá por el 2017. Este aparece como un borrón y cuenta nueva para Zelda, comenzando la saga desde el principio.

Aunque Link se mantiene como el clásico protagonista, este fue el primer Zelda tener lugar en un mundo completamente abierto. El juego nos da la oportunidad de recorrer Hyrule con completa libertad, descubriendo por nosotros mismos todas las novedades que vinieron con el remake.

Por otra parte, el Tears of the Kingdom se presenta como la secuela directa de este primer juego. Poco tiempo después de su lanzamiento, este se transformó en un clásico instantáneo, logrando destacar por, entre otras cosas, tener el sistema de física más realista hasta la fecha en cualquier consola de juegos.

De hecho, es divertido mencionar que Nintendo intentó patentar varios de los avances que logró en el campo al diseñar este juego, muchos de los cuales se basaban directamente en las leyes tradicionales de la física. Esto hace el intento más o menos similar de tratar de patentar la Ley de Gravitación Universal.

Estos dos juegos de Zelda representaron un cambio muy drástico a la forma en la que tanto Link, el personaje principal, y Zelda (la princesa, no el juego). Esto se asocia con el cambio de imagen por el que decidieron pasar muchas franquicias de la marca durante su pasaje a la Nintendo Switch.

En el caso de Link y Zelda, este cambio se ve reflejado en sus trajes. Mientras que Link pasa de su clásico verde a un azul, Zelda reemplaza su vestido púrpura por un traje del mismo color. Esto representa un nuevo día para estos personajes y la saga como un todo.