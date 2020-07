La necesaria reactivación económica, pero cómo

Ayer se registraron en todo el territorio nacional 7945 nuevos casos de Covid-19, con la trágica cifra de 315 muertes a causa de esta terrible enfermedad, llegando a un total a la fecha de 7688 personas fallecidas; un dato alarmante que nos debe invitar a un autocuidado extremo.

El Huila continúa arrojando diariamente nuevos contagios, según las cifras que presentan las autoridades, tal vez no las mismas que se muestran en otros departamentos críticos como Atlántico, Nariño, Córdoba, Cundinamarca, Sucre o los Santanderes; pero que en un descuido podríamos estar igual o peor que ellos, lo importante es mantener las medidas de precaución necesarias.

Muchos creemos que es muy importante retornar a la cuarentena total obligatoria para controlar las cifras de infectados por el Sars Cov 2, pero todo indica que esta medida o remedio es más grave que la enfermedad y ante la posibilidad de esta determinación, que es de resorte presidencial, a la gran mayoría de empresarios se les ponen los pelos de punta, ya entenderán por qué razón.

Las ayudas económicas y concesiones, autorizadas por el gobierno nacional para apoyar el sector productivo, buscando mantener activas las empresas y así sostener los empleos, no han sido suficientes. Es necesario mucho más apoyo para el empresariado, pues no todos tienen la capacidad o músculo financiero para tomar decisiones como la de Mario Hernández, de cerrar la planta de producción por un mes, sin despedir empleados, debido a que no tiene sentido producir si no hay quién compre sus productos.

La decisión del famoso y exitoso marroquinero colombiano, ejemplo de emprendimiento a todo nivel, nos muestra una realidad muy delicada en esta nación en la que reina la inequidad y la pobreza, con unas tasas de desempleo que verdaderamente asustan.

Existe una frase que me gusta citar, la cual se le atribuye a Keynes, la cual dice: «Uno puede llevar el caballo hasta el agua, pero no lo puede obligar a beber», expresión esta que se puede acomodar de la siguiente manera: “Aunque el caballo se lleve al arroyo, si no tiene sed, no beberá agua”, para decir que la reactivación económica no depende solamente de la dinámica productiva sino también de la capacidad de compra de los consumidores, razonamiento que muy seguramente condujo al empresario Hernández a tomar la decisión que tomó.

Luego, la necesaria reactivación económica no se da solamente apoyando al sector productivo sino buscando un equilibrio entre quienes producen y quienes consumen o de lo contrario lo que se generarán son empresas con grandes inventarios de bienes por vender y servicios listos para ofrecer, pero sin quién los demande.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04