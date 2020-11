La música y los cócteles, se apoderan de la gastronomía bogotana

El inicio de la pandemia por la COVID – 19 y sus múltiples restricciones golpearon de manera significativa la economía de todos los colombianos; tras nueve meses de pandemia los empresarios y emprendedores empiezan a renacer después de tener vía libre para reiniciar sus labores.

El gremio de bares y discotecas se han reinventado con la innovadora iniciativa denominada “Gastrobares”; sitios con espacios abiertos, música para todos los gustos, licor y gran variedad de menús exquisitos; donde cada visitante disfrutará de una magnifica explosión de sabores y lo mejor, en un mismo lugar.

Los “Gastrobares” cuentan con todas las autorizaciones de protocolos de bioseguridad y velan por el cumplimiento del distanciamiento social, requisitos indicados por parte de la Alcaldía de Bogotá; gracias a esto, es posible divertirse y entretenerse de manera segura.

El sábado 21 de noviembre se llevó a cabo la inauguración de KOSH, un gastrobar en el que usted podrá deleitar su paladar con sabores gastronómicos placenteros, acompañados de sonidos envolventes y bebidas que combinarán a la perfección y lo ayudarán a salir de la rutina y permitirán mejorar la salud mental de los habitantes de la capital colombiana.

Gracias a estas ideas novedosas los bares y discotecas reactivan la economía y al mismo tiempo generan empleo, lo cual favorece la economía del país.

KOSH funciona de 11:00 a.m. a 3:00 a.m. y se encuentran ubicados en la dirección Cl 84 A No. 11-40 piso 5.