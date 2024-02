La intensa sesión de control político a la Secretaría de Hacienda en Concejo de Neiva, ha destapado una preocupante realidad: la ciudad enfrenta una difícil situación financiera

Tras el debate de control político a la Secretaría de Hacienda, algunos concejales llegan a una conclusión contundente: Neiva está en quiebra. ¡Es momento de actuar con determinación!

El actual secretario de hacienda de la ciudad de Neiva, Óscar Iván Leiva Bocanegra, entregó detalles del estado actual de esta dependencia, dejando un balance muy preocupante no solo para los concejales sino para la ciudadanía en general, dentro de las cuales se encuentra el incumplimiento en la financiación de los 29.000 millones de pesos por el no pago del municipio al SETP, incremento en los gastos de funcionamiento (nómina), contratación desbordada de las OPS en todas las secretarías, déficit por créditos de tesorería que pasaron a la vigencia 2024, sin respaldo presupuestal, deudas por el incumplimiento de pago de servicios públicos de las instituciones educativas por valor de 3.700 millones, embargos de cuentas de entidades financieras por 8.900 millones, entre otras.

El presidente de la Corporación Concejo de Neiva, fue enfático en afirmar que, “Neiva está en quiebra”, ” Tras escuchar al secretario de hacienda en este debate de control político citado por los concejales Alejandro Serna y Roberto Escobar quedamos muy preocupados por la situación financiera del municipio de Neiva, y puedo concluir que, ¡Neiva está quebrada, el municipio de Neiva está quebrado!, tiene alrededor de 90 mil millones de pesos producto del déficit y adicionalmente, cerca de 96 mil millones de pesos con respecto a los créditos, a los empréstitos que se realizaron el cuatrienio anterior. Neiva va a estar descategorizada para el año 2025, tenemos muchos problemas de tipo económico, yo creo que va a ser un año muy difícil, no creo que vaya a existir mucha inversión porque no hay recursos para hacer inversión durante este año 2024 y de aquí en adelante, es seguir al pie de la letra el plan de austeridad que va a proponer la secretaría de hacienda, el plan de saneamiento fiscal que va a proponer la secretaría de hacienda y estar muy vigilantes de que mejore la situación del municipio.

Esto tiene un responsable concreto, el alcalde Gorky Muñoz Calderón y por supuesto sus secretarios de hacienda principalmente el exsecretario Jaime Ramírez Plazas, también tienen su responsabilidad quienes fueron sus jefes de presupuesto, el doctor Londoño, los primeros años de gobierno y seguidamente el doctor Canencio, inflaron los presupuestos para poder contratar y todos los años terminamos en déficit al punto de que, este año está alrededor de 90 mil millones de pesos. Muy preocupados por la situación del municipio de Neiva, y acá haremos lo que nos toca hacer, control político, vigilancia a los recursos públicos y procurar la buena administración pública”.

Por su parte, la concejala Lourdes Mateus, indicó, «El secretario logra exponer toda la situación financiera y fiscal del municipio que tiene una altísima gravedad, que tiene unos altísimos niveles de preocupación y que bueno, que esperamos que la administración entrante, pues tenga la sabiduría para encontrar cuál va a ser el mecanismo de saneamiento fiscal que permita recuperar las finanzas del municipio, después de un desastre de administración anterior que por más de que lo advertimos unos pocos concejales hay que decirlo, que fueron advertencias hechas que finalmente no fueron escuchadas por la administración anterior y hoy presentamos un descalabro financiero casi sin proporciones aquí en el municipio de Neiva».

El vicepresidente de la Corporación Concejo de Neiva, Sebastián Prieto, indicó que es importante tomar acción frente a la situación actual, «Este debate nos deja a todo el pueblo neivano una claridad sobre el tema financiero del municipio, es importante entender que pues el secretario de hacienda nos explicó el déficit fiscal que hoy en día está pasando el municipio pero también el rezago presupuestal que hoy en día tiene el municipio. Importante avanzar en todas las estrategias que permitan un plan de sanamiento fiscal austero, pero también teniendo en cuenta la dinámica económica del mismo municipio, entonces estaremos atentos nosotros a recibir ese proyecto de acuerdo o decreto que nos permita entender cuál va a ser ese plan de sanamiento fiscal».

Por otro lado, el concejal Juan Sebastián Camacho, no quedó muy a gusto con el informe presentado por el secretario de hacienda, al indicar que todas sus preguntas no fueron resueltas, dentro de las que se encuentran, ¿qué es déficit presupuestal y qué es déficit fiscal?, «Está claro que, queda en evidencia que hay una confusión, mis preguntas no fueron resueltas en su mayoría de, por ejemplo, ¿por qué colocan dentro de los ingresos corrientes de libre destinación el pago de la estampilla pro-Usco, cuando es un ingreso corriente de destinación específica” y a su vez, concluyó, ”sabemos que se debe hacer una disminución de los gastos de funcionamiento, esto es urgente para el municipio de Neiva, como concejal estoy atento a la reestructuración municipal por parte del alcalde el ingeniero Germán Casagua, para mirar cómo van hacer y cómo van a funcionar durante estos cuatro años, yo creo que es urgente, efectivamente hay una situación financiera crítica, eso no lo vamos a desconocer, por eso es el llamado a que miremos una manera, una forma y vamos a darle las herramientas para que la administración por supuesto, disminuya ese gasto de funcionamiento, porque también el secretario lo ha manifestado y lo ha dicho, nos van a descategorizar, hay dos requisitos para que nos descategoricen, y hay que esperar como le hice la sugerencia muy respetuosa, yo creo que hay que esperar el certificado de la Contraloría General de la República quien es quien nos certifica de acuerdo a una fórmula que saca de la ley 617 para dar ese resultado si realmente nos van a descategorizar o no nos van a descategorizar, un llamado muy respetuoso le hice al secretario de hacienda, de que tenemos que ser más mesurados a dar una información de esas ante los medios de comunicación porque puede afectar por supuesto la inversión de grandes industrias a nuestro municipio de Neiva».