La corrupción nos tiene jodidos

Se equivocan quienes expresan que los partidos políticos son corruptos; yerran porque en realidad las colectividades carecen de consciencia, dado a que éstas fungen como instituciones que albergan a un grupo de personas (hombres, mujeres y otros), pero no son per se órganos que operen de manera autónoma; siempre están bajo la influencia de individuos.

Por lo anteriormente expresado puedo decir que a nuestro país lo ha vuelto naco, no los partidos políticos sino la gran mayoría de políticos que hacen parte de estos movimientos, quienes contagiados por la enfermedad de la corrupción han menoscabado los intereses de la Nación, han empobrecido al pueblo colombiano y han conducido a este territorio por senderos de subdesarrollo, descomposición y atraso (Pobreza).

Para nadie es un secreto que todos los gobiernos han comprado la aprobación del Congreso a través de mermeladas, coimas, cuotas burocráticas, dádivas y otros, que provienen del erario, y es así como han logrado la aprobación de reformas, leyes y otro tipo de favores, siempre, de manera subrepticia, beneficiando los intereses del ejecutivo y el equipo de gobierno de turno. Infortunadamente en la práctica eso es lo que se puede ver, ¡Qué horror!

Vivimos en un mundo de hipocresía y doble moral, en el que muchas personalidades manejan discursos diáfanos y moralistas, ante los micrófonos y las letras; medios por los que con vehemencia señalan la corrupción como el mal más peligroso que pueda padecer un país, no obstante, bajo manteles, con mojigatería victoriana, sucumben a la tentación y caen en el pecado.

Eso se ve en el conservatismo, el liberalismo, el comunismo y el socialismo (Ni qué hablar de los partidos nuevos como la U, Cambio Radial y otros, que no son ni chicha ni limonada), prácticamente ninguno se escapa (Toda regla tiene su excepción).

En los gobiernos pasados la corrupción la denunciaba la oposición, es decir, quienes nos gobiernan hoy en día, y no eran pocos los actos que trasgredían las leyes colombianas, de eso hay una lista enorme que me daría no para una sino para varias columnas de opinión, pero ya he escrito de eso en el pasado y volver a hablar de Reficar o de Odebrecht, no tiene caso.

Ahora nos sacuden hechos y denuncias que hacen públicas quienes están en la otra acera y se sientan en palco de los que señalan, es decir, los que nos gobernaron anteriormente; los protagonistas de los escándalos en los años anteriores, pero que se esconden hoy en día tras las trincheras de la mala memoria de todos los que habitamos este suelo patrio.

Lo cierto es que el ventilador está encendido y pone en tela de juicio al presidente del Senado de la República Iván Name y al presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, quienes según Olmedo López (Político antioqueño, nombrado como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) recibieron $4.000 millones, por o para apoyar ciertas iniciativas del Gobierno. ¡Esto se pone caliente!

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X (Twitter): @Hufercao04