Maratones regionales en Huila para la entrega de dominios .co gratuito

El Ministerio de las TIC informó que se han entregado 8.009 kits de Dominio .CO en el país, de los 50 mil que se tienen disponibles para empresarios y emprendedores.

“El dominio .CO es un activo muy importante para el país, pues brinda ingresos ahora que estamos reactivando la economía para superar los efectos de la pandemia”: Isabel de Ávila, gerente de Dominio.CO.

Cada kit consta de un dominio .CO o .COM.CO, una cuenta de correo corporativo, un año de hosting para alojar contenidos como fotos, videos y textos, constructor web, gratis por un año, y formación en temas digitales para aprovechar estos beneficios correctamente.Uno de los principales objetivos del Ministerio de las TIC e iNNpulsa Colombia en este 2021 es aumentar el impulso a los procesos de transformación digital del sector empresarial, para una efectiva y acelerada reactivación económica.

En consecuencia, desde el pasado 20 de mayo, cuando Karen Abudinen, ministra de las TIC, presentó el programa Nación Emprendedora .CO, un total de 8.009 kits digitales se han entregado para impulsar la participación de más empresarios en el mundo del comercio electrónico.

Para conseguir que más emprendedores y empresarios se beneficien con este programa que está entregando los primeros 50.000 kits, Abudinen anunció que el ministerio iniciará en septiembre próximo, la realización de maratones en municipios y ciudades capitales.

“A partir de septiembre, haremos una maratón de registros de Dominio .CO en el Huila, donde hasta el momento se han entregado 168 kits digitales para impulsar la transformación digital de las empresas y emprendimientos de la región; junto a las entidades regionales invitaremos empresas para que en tiempo real se inscriban a la convocatoria”, anunció la ministra.

Por su parte, Isabel de Ávila, gerente de Dominio.Co y Gobernanza de Internet del Ministerio TIC, resaltó: “cada kit consta de un dominio .CO o .COM.CO, una cuenta de correo corporativo, un año de hosting para alojar contenidos como fotos, videos y textos, constructor web, gratis por un año, y formación en temas digitales para aprovechar estos beneficios correctamente”.

Para recibir el kit dominio .CO, las empresas deben estar inscritas en Cámara de Comercio y activos en el sistema de Registro Único Empresarial y Social (RUES) al momento de aplicar a esta convocatoria, y no contar con un nombre de dominio .CO o .COM.CO.

100.000 dominios

El propósito del Ministerio de las TIC este año es entregar 100.000 kits de Dominio.CO a igual número de empresarios y emprendedores del país mediante dos iniciativas: Nación Emprendedora y Soy CO, cada una con una meta de entrega de 50.000 kits.

Desde el pasado 26 de julio el ministerio ha entregado 1.235 kits. “Seguimos haciendo grandes esfuerzos, para que las empresas cuenten con las herramientas suficientes para reactivar e impulsar el crecimiento de la economía colombiana. La tecnología trae equidad y prosperidad”, dijo de Ávila.

Regiones beneficiadas

Bogotá sigue siendo la zona en la que más beneficiados se han inscrito con 1.731 kits entregados, seguida por el Valle del Cauca con 868 kits, Antioquia con 630, Atlántico con 545, Cundinamarca con 522, Santander con 425 y Bolívar con 283.

Adicionalmente, los beneficiados pueden recibir formación en temas como ciberseguridad, marketing digital, comercio electrónico, entre otros, beneficiando a más de 400 personas en temas de alfabetización digital.

La próxima capacitación que se realizará el 26 de agosto a las 10 a. m., se enseñará sobre ciberseguridad, así como las medidas que se deben tomar y las buenas prácticas de este tema (https://bit.ly/3sEfVHd) . El 27 de agosto habrá otra capacitación en transformación digital a las 10 a. m. (https://bit.ly/3zgv3xb)

Los interesados en recibir el kit de herramientas digitales pueden inscribirse en la página (www.mintic.gov.co/nacionemprendedora).